Vaca Muerta atraviesa un boom productivo que ya no admite dudas, pero empieza a enfrentar un límite clave: la capacidad para sostener ese crecimiento. Un análisis reciente de Rystad Energy sostiene que la formación entró en una nueva etapa, donde el desafío dejó de ser perforar más y pasó a ser cómo transportar y procesar lo que se extrae. Según las proyecciones, la producción podría aumentar entre 30% y 40% en el corto plazo, un salto que exigirá ampliar con urgencia la capacidad del sistema energético.

El informe, basado en datos operativos de los primeros meses de 2026, muestra que la actividad alcanzó niveles récord tanto en pozos iniciados como en etapas de fractura. Estos indicadores, considerados señales adelantadas de producción, anticipan que el shale argentino seguirá expandiéndose con fuerza al menos en el corto plazo.

El salto es contundente: en menos de cinco años, la cantidad de pozos perforados por mes se triplicó, mientras que las fracturas alcanzaron una escala inédita. Esta aceleración no solo refleja mayor inversión, sino también una mejora sustancial en la productividad del sistema.

A diferencia de ciclos anteriores, el impacto de esta dinámica se verá rápidamente en la producción. Los nuevos pozos comenzarán a aportar volumen en cuestión de meses, lo que asegura un crecimiento sostenido durante 2026 y parte de 2027.

Sin embargo, el cuello de botella ya no está en el subsuelo. El informe advierte que la infraestructura de transporte y procesamiento empieza a quedar rezagada frente al ritmo de expansión. La mayor producción de gas y líquidos asociados presiona sobre gasoductos, plantas y sistemas de evacuación que no crecieron al mismo ritmo.

Este cambio marca un punto de inflexión. Vaca Muerta deja atrás la etapa de desarrollo inicial para entrar en una fase dominada por la escala, donde las limitaciones logísticas pueden frenar el potencial productivo si no se concretan nuevas inversiones.

En ese escenario, la oportunidad también se redefine. El foco de los inversores comienza a desplazarse hacia el midstream, un segmento que se vuelve estratégico para sostener el crecimiento proyectado.

El avance de Vaca Muerta no solo se refleja en la actividad, sino también en la consolidación del shale oil como principal motor exportador. En los últimos años, la producción de petróleo no convencional mostró un crecimiento sostenido, impulsado por mejoras en eficiencia, mayor longitud de ramas laterales y una optimización en las técnicas de fractura. Este desempeño permitió aumentar el peso del crudo neuquino en la oferta total del país y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.

En paralelo, el shale gas atraviesa una etapa de expansión clave, con un rol cada vez más estratégico en el abastecimiento energético y en el potencial exportador. El incremento en la producción de gas no convencional viene acompañado por mayores volúmenes de gas asociado al petróleo, lo que refuerza la necesidad de ampliar la infraestructura existente.