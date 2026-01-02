Un hombre de 39 años fue detenido y secuestraron una carabina semiautomática en su domicilio, en el marco de una causa en la que se investiga el ataque a una persona el 1 de enero en Centenario.

La esquina de El Salvador y Juana Azurduy fue el escenario de la agresión. Allí efectivos de la Comisaría Nº52 acudieron al llamado de vecinos que habían escuchado un estruendo producto de un disparo y encontraron a un hombre tendido en el suelo con una herida en la pierna derecha. Ante la demora de los servicios de emergencia, los mismos vecinos decidieron llevarlo hacia el hospital en una camioneta. En el camino se cruzaron con la ambulancia, y los trabajadores de salud completaron el traslado.

Desde el Hospital Natalio Burd confirmaron que la herida fue causada por un disparo con arma de fuego, y el hombre se encontraba internado fuera de peligro con una fractura de tibia.

Luego de la intervención de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, se tomaron testimonios y relevaron información de cámaras de seguridad que aportaron datos de hacia dónde emprendió la huida el agresor. Con estos datos, identificaron una vivienda en la zona de Parcelas.

El allanamiento se llevó a cabo en la mañana de este viernes, con resultados positivos. Se demoró al hombre de 39 años y secuestraron un arma tipo carabina semiautomática calibre 22 con municiones, además de un automóvil Peugeot 504 en el que se había trasladado al momento de la agresión. El sujeto quedó a disposición de la justicia, y se realizan las pericias para determinar si la carabina fue utilizada en el hecho. La causa quedó caratulada como lesiones graves agravadas.