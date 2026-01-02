¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SIN PIEDAD

Se llevaron hasta el repasador: turistas sufrieron dos robos en menos de cuatro días en Villa La Angostura

Una familia arribó el sábado a la localidad, y esa misma noche sufrió el robo de varias pertenencias que habían quedado fuera de la cabaña que estaban alquilando en el barrio Las Balsas.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 14:32
PUBLICIDAD
En la madrugada del 1 de enero uno de los hijos de la familia pudo ver a delincuentes que estaban robando nuevamente las sillas del deck y ropa que había quedado en el lugar.

Una familia de turistas sufrió dos robos en menos de cuatro días de su estadía en Villa La Angostura. El grupo había llegado en avión al aeropuerto de San Carlos de Bariloche el último sábado, e inmediatamente se trasladó a la ciudad neuquina. Ellos alquilaron una cabaña en un complejo ubicado en calle Osa Mayor en el barrio Las Balsas

Según su testimonio, ese misma noche de su arribo prepararon un cordero a la parrilla y cenaron dentro de la cabaña. En ese momento los delincuentes aprovecharon y se llevaron la mesa y sillas del deck exterior, además de una cuchilla y un repasador. "Se llevaron todo" comentaron indignados. 

Dos días después se repitió la misma situación. Celebrando Año Nuevo volvieron a preparar comida a la parrilla, en este caso un chivito. En la madrugada del 1 de enero uno de los hijos de la familia pudo ver a delincuentes que estaban robando nuevamente las sillas del deck y ropa que había quedado en el lugar. Las personas estaban encapuchadas y actuaron aproximadamente a las 3 de la mañana

El joven pudo dar la alarma y personal policial acudió rápidamente al lugar. La familia destacó el accionar de los efectivos, quienes iniciaron de inmediato un operativo para dar con los delincuentes involucrados. "Cuatro días en Villa La Angostura, dos robos" lamentaron los turistas. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD