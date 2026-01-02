Una familia de turistas sufrió dos robos en menos de cuatro días de su estadía en Villa La Angostura. El grupo había llegado en avión al aeropuerto de San Carlos de Bariloche el último sábado, e inmediatamente se trasladó a la ciudad neuquina. Ellos alquilaron una cabaña en un complejo ubicado en calle Osa Mayor en el barrio Las Balsas.

Según su testimonio, ese misma noche de su arribo prepararon un cordero a la parrilla y cenaron dentro de la cabaña. En ese momento los delincuentes aprovecharon y se llevaron la mesa y sillas del deck exterior, además de una cuchilla y un repasador. "Se llevaron todo" comentaron indignados.

Dos días después se repitió la misma situación. Celebrando Año Nuevo volvieron a preparar comida a la parrilla, en este caso un chivito. En la madrugada del 1 de enero uno de los hijos de la familia pudo ver a delincuentes que estaban robando nuevamente las sillas del deck y ropa que había quedado en el lugar. Las personas estaban encapuchadas y actuaron aproximadamente a las 3 de la mañana.

El joven pudo dar la alarma y personal policial acudió rápidamente al lugar. La familia destacó el accionar de los efectivos, quienes iniciaron de inmediato un operativo para dar con los delincuentes involucrados. "Cuatro días en Villa La Angostura, dos robos" lamentaron los turistas.