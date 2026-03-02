Impacto en plena “Ruta del Petróleo”

La madrugada del lunes arrancó con un fuerte choque sobre la Ruta Provincial 67, conocida como la Ruta del Petróleo. El hecho se registró alrededor de las 6, a un kilómetro de la rotonda de Pluspetrol.

Una Ford EcoSport y un camión Mercedes Benz con acoplado colisionaron en un tramo que a esa hora concentra movimiento constante de vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

El golpe dejó a la camioneta con daños visibles de gran magnitud.

La conductora salió por sus propios medios

Cuando el personal policial llegó al lugar, la mujer que manejaba la EcoSport, de 39 años, ya había logrado salir del vehículo. Luego fue trasladada al Hospital Heller para su evaluación médica.

El conductor del camión, de 36 años, no presentó lesiones y el test de alcoholemia dio resultado negativo.

Cómo se produjo la colisión

De acuerdo con la información oficial, la camioneta salía desde el predio de la empresa cuando se produjo el impacto. El camión circulaba por la ruta y el choque fue lateral izquierdo contra el vehículo de menor porte.

Tras el siniestro, el camión quedó sobre la banquina, lo que evitó que el tránsito quedara completamente interrumpido.

Un corredor clave bajo la lupa

La Ruta 67 es uno de los accesos estratégicos a la zona petrolera y concentra diariamente transporte pesado y vehículos particulares en horarios de ingreso y egreso laboral.

El choque volvió a poner el foco en un tramo que combina alto flujo, camiones de gran porte y maniobras de acceso a empresas, en un escenario donde cualquier distracción puede terminar en consecuencias graves.