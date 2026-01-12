Un hombre murió tras un violento choque entre una moto y un camión en el cruce de la Ruta Chica (Ruta 65) y el acceso a JJ Gómez, un punto ya conocido por su peligrosidad pese a tener semáforo. El impacto fue tan brutal que la víctima falleció en el acto, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

El choque ocurrió poco después de las 18, en el sector del semáforo ubicado en el ingreso a JJ Gómez, cuando por causas que ahora son materia de investigación se encontraron una moto y un camión. El ruido alertó a vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, una de las más transitadas de ese corredor vial.

Según confirmaron fuentes oficiales, cuando arribó la ambulancia del SIARME, el conductor de la moto ya no tenía signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación. La víctima era un hombre mayor de edad, aunque hasta el cierre de esta nota no se había difundido su identidad.

En consecuencia, el lugar fue inmediatamente vallado y resguardado por personal policial, que trabajó durante varias horas para realizar las pericias accidentológicas y determinar cómo se produjo el choque fatal. El camión involucrado quedó detenido sobre la calzada, mientras los efectivos recolectaban pruebas clave para la causa.

Además, en el lugar se vivieron momentos de profundo dolor, ya que familiares del motociclista llegaron a la escena y debieron ser asistidos por personal de salud debido al estado de shock provocado por la tragedia. La imagen del cuerpo cubierto sobre el asfalto volvió a encender el reclamo por mayor seguridad vial en ese cruce.

Como resultado del operativo, el tránsito quedó totalmente interrumpido tanto sobre la Ruta Chica como en el acceso a JJ Gómez, generando importantes demoras. Desde la Policía se pidió a los conductores circular por vías alternativas hasta que finalizaran las tareas y se liberara la zona..