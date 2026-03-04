Un desperfecto mecánico en un colectivo urbano alteró la tranquilidad del mediodía en pleno centro de Viedma, cuando la unidad comenzó a incendiarse en la intersección de 25 de Mayo y Roca, frente a la Escuela primaria N°1 y en plena hora pico. El episodio generó momentos de pánico entre los pasajeros y transeúntes, aunque la rápida reacción permitió controlar la situación sin heridos.

El chofer de la Empresa Ceferino relató que el sistema de control de fallas, conocido como Vigía, detuvo el motor y, al descender para verificar, un vecino le advirtió que el vehículo se estaba prendiendo fuego en la parte trasera. “Con un pasajero agarramos el matafuego y lo pudimos apagar. Quiero agradecer a los vecinos de los comercios de acá, que se sumaron con sus matafuegos, porque uno solo no hubiera alcanzado”, explicó.

Todos los pasajeros fueron evacuados de inmediato y no hubo personas heridas. “Primero se asustaron, sí, pero por suerte bajaron todos tranquilos. Eso fue lo primero que hicimos, garantizar la seguridad de todos”, agregó el conductor.

Una dotación de los Bomberos Voluntarios llegó al lugar y realizaron tareas de control, aunque las llamas ya habían sido sofocadas por la acción conjunta de los ocupantes y vecinos. El hecho, que ocurrió en pleno centro de la capital provincial y en una zona muy transitada, generó alarma por la cercanía con el establecimiento educativo y la gran cantidad de personas presentes en ese momento.