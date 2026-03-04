Un robo millonario en pleno centro de Roca terminó con un conocido delincuente neuquino reducido contra el asfalto y más de 2 millones de pesos recuperados. El hombre, de 30 años y con antecedentes en la vecina provincia, fue perseguido y detenido por dos policías que estaban de civil, hasta la llegada de los móviles de la Comisaría 3° y la Brigada Motorizada de Apoyo, que completaron el operativo. Otros dos delincuentes, que lo acompañaban escaparon en un Renault Sandero negro.

Todo ocurrió durante la mañana de ayer en la zona de 25 de Mayo entre Santa Cruz y Misiones, un sector donde el movimiento es constante y nadie imagina una escena de persecución en cuestión de segundos. Según se reconstruyó, el ladrón logró ingresar a una camioneta Renault Koleos estacionada y sustrajo $2.340.000 en efectivo. El dinero lo llevaba encima cuando intentó escapar.

Mientras, otro de los delincuentes intentaba poner en marcha una Toyota Hilux SW4, a la que ya le habían forzado la cerradura, pero al ver que a su cómplice lo habían descubierto, corrió hacia un Renault Sandero que lo esperaba y huyeron a toda velocidad. Todo estaba calculado.

Toda la maniobra y el movimiento de estas dos personas entre las camionetas estacionadas fue advertida por empleados de un comercio cercano. Y ahí se produjo el quiebre de la historia. Es que advirtieron a dos policías que se encontraban de civil en la zona y salieron de inmediato tras el sospechoso cuando emprendió la fuga a pie.

La persecución fue intensa. El hombre cruzó las vías del ferrocarril en un intento desesperado por ganar distancia, pero no logró soltarse. A media cuadra del lugar inicial, en 9 de Julio y Santa Cruz, terminó reducido contra el pavimento.

Minutos después llegaron refuerzos de la Comisaría 3° y de la Brigada Motorizada de Apoyo, que aseguraron el perímetro y trasladaron al detenido. Durante la requisa confirmaron lo que ya se presumía: llevaba consigo los $2.340.000 sustraídos minutos antes de la camioneta estacionada en la misma cuadra. El dinero fue recuperado en su totalidad.

La investigación continúa para identificarlos y avanzar en su localización.