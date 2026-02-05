Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron interceptados durante la madrugada en pleno centro de Roca cuando llevaban cocaína fraccionada y lista para la venta, en un procedimiento que dejó al descubierto cómo menores de edad ya operan como vendedores directos de droga en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en la esquina de Italia y San Martín. Allí, los jóvenes se desplazaban con mochilas y morrales que llamaron la atención. Al ser identificados, se constató que transportaban cajas con envoltorios de nylon azul cuidadosamente preparados, una modalidad típica del narcomenudeo. No se trataba de droga suelta ni de consumo personal: cada dosis estaba lista para ser entregada.

Luego, los test de campo confirmaron lo que ya se sospechaba: era cocaína. En total, se secuestraron 14 envoltorios que superaban los 15 gramos. Aunque la cantidad total no es elevada en términos de peso, el dato clave está en el fraccionamiento y el costo de la mercancía vendida al menudeo, que puede alcanzar el medio millón de pesos.

Cada envoltorio representaba una dosis, lo que marca una lógica clara de venta callejera y expone el rol que cumplían los menores dentro de la cadena.

A partir de ese hallazgo, se dio intervención a la fiscalía federal, que ordenó el secuestro tanto de la droga como de los teléfonos celulares de los adolescentes. Esos dispositivos ahora son una pieza central para intentar reconstruir de dónde salió la cocaína, quién la proveyó y si los jóvenes actuaban bajo órdenes de adultos que utilizan a menores como mano de obra descartable.