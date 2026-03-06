En el marco del Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Municipalidad de Neuquén, propone diferentes actividades que tienen como objetivo generar espacios de encuentro, diálogo y participación activa, entendiendo que “la memoria es un ejercicios permanente que se construye colectivamente”.

En el Museo Paraje Confluencia

El Museo Paraje Confluencia será sede de un ciclo de tres charlas que proponen abordar los acontecimientos que atravesaron la región y el país durante la última dictadura cívico-militar, poniendo el foco en la realidad neuquina.

El ciclo se desarrollará con entrada libre y gratuita, sin inscripción previa, a las 18, en Independencia y Pasaje Héroes de Malvinas.

Viernes 13 de marzo: Contexto histórico, desarrollo del golpe y particularidades de Neuquén.

Jueves 19 de marzo: Militancia y trabajo de los organismos de derechos humanos —ayer y hoy— en Neuquén, Argentina y la región.

Viernes 27 de marzo: El rol de las nuevas generaciones en sostener lo construido: memoria activa, democratización y participación comunitaria

En el Museo Gregorio Álvarez

El Museo Gregorio Álvarez llevará adelante el curso “Rastreando marcas de memoria”, un espacio de formación y reflexión colectiva que invita a identificar y problematizar las huellas del pasado reciente en el territorio.

La propuesta, que ya cuenta con cupos completos, se desarrollará los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 17.30 a 20, bajo la coordinación de Magdalena Oesterheld y Julieta Albrieu.

A través de un mapeo colectivo y trabajo de campo, el curso abordará el rol de los museos en la construcción de narrativas sobre la memoria, y reflexionará sobre las prácticas de enseñanza y conmemoración, aportando herramientas pedagógicas para el aula y la comunidad.

En el espacio cultural Pasaje al Arte

El 20 de marzo, de 18 a 20, el espacio cultural Pasaje al Arte, ubicado en el barrio Gran Neuquén (Las Palomas 1799), será escenario de “Pasaje de Memoria”, una jornada artística y comunitaria en conmemoración de los 50 años del golpe militar. Incluirá: