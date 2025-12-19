Tras diez jornadas de un juicio que conmovió a la sociedad neuquina, la Justicia fijó penas de 6 y 9 años de prisión efectiva para los dos adolescentes hallados responsables del homicidio del periodista Juan Caliani. La resolución fue valorada por el fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal, Germán Martín, quien aseguró que se trata de una condena “justa, razonable y reparadora”, aunque insuficiente frente a un daño que calificó como “irreparable”.

En diálogo con el programa Entretiempo por AM 550, Martín señaló que el fallo era esperado tras un proceso cargado de prueba y emoción. “Fue un juicio muy intenso, con muchísima densidad de información, donde pudimos reconstruir la vida de Juan (Caliani) y dimensionar el daño que significó su asesinato. Fueron jornadas muy conmovedoras”, expresó.

La decisión fue comunicada el jueves por la tarde por el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, quien resolvió imponerle 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima, y 9 años de prisión efectiva a quien lo apuñaló provocando la muerte del periodista neuquino.

Juan Caliani fue asesinado el 1 de abril de 2024 en un intento de robo en la vivienda donde vivía con sus padres en el barrio La Sirena de Neuquén.

El monto de ambas penas se corresponde con el pedido que había realizado el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, de 6 y 9 años efectivos, distinguiendo los roles de cada uno de ellos en el homicidio. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) las consideró “justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”, y remarcó que “una condena de prisión efectiva en el fondo es una resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable”.

En el caso del adolescente condenado a 9 años, el juez también lo declaró responsable y quedaron comprendidos dentro de la pena, dos hechos por el delito de hurto con escalamiento en grado de tentativa, cometido el 27 de enero de 2024 en la ciudad de Neuquén; y robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, cometido también en la capital provincial el 23 de marzo de 2024.

El crimen de Juan Caliani dejó una marca profunda en Neuquén.

Una pena alta en el fuero juvenil

El fiscal destacó que la condena se ubica entre las más altas previstas para el fuero penal juvenil y remarcó que se trata de penas de cumplimiento efectivo, tal como había solicitado la fiscalía. “Estamos satisfechos con la sentencia. Eran las penas que habíamos pedido. Ahora resta que se confirme en la etapa de impugnación”, explicó.

Martín recordó que la defensa había solicitado penas considerablemente menores e incluso la absolución, y subrayó que la decisión judicial representa “una resolución pacífica frente a un conflicto violento e irreversible”.

Uno de los puntos más sensibles del proceso fue el rol de la familia de la víctima. El fiscal valoró la actitud de los allegados de Caliani durante todo el juicio.

El rol de la familia y el proceso

Uno de los puntos más sensibles del proceso fue el rol de la familia de la víctima. El fiscal valoró la actitud de los allegados de Caliani durante todo el juicio. “Con muchísima paciencia y tolerancia soportaron un proceso que por momentos fue muy asimétrico, con muchos recursos volcados al tratamiento de los imputados. La pena es justa y proporcionada”, sostuvo.

Frente a las críticas de la familia, que habló de una sensación de impunidad tras conocer el fallo, Martín fue claro: “En términos objetivos, de jurisprudencia comparada y de límites internacionales, es una pena sumamente razonable. En lo subjetivo, claro que nada alcanza”.

Más que castigo: el valor reparador de la pena

El fiscal también puso el foco en el sentido profundo de la sentencia. “La pena tiene un carácter reparador. No solo sanciona a los culpables, también permite cierto cierre, comenzar un duelo”, afirmó.

En uno de los pasajes más emotivos de la entrevista, Martín contó cuáles fueron sus palabras finales hacia los adolescentes condenados: “Les deseé que algún día dejen de ser los asesinos de Juan Caliani. Que tengan la oportunidad que Juan no tuvo. Que ojalá, dentro de unos años, sus vecinos hablen de ellos como hablaron de Juan: como una persona noble, solidaria y generosa”.

Respecto al cumplimiento de la pena, el fiscal explicó que, una vez confirmada la sentencia, será ejecutada en cárceles provinciales, eventualmente en espacios para jóvenes adultos de entre 18 y 21 años, antes de su alojamiento en unidades comunes.

Una sentencia bisagra

Para Martín, el fallo puede convertirse en un punto de inflexión. “Es una sentencia sensata, bien fundada, que impone una pena efectiva. En el ámbito del fuero penal adolescente no es menor. Creo que puede ser una bisagra para la justicia neuquina”, concluyó.

El crimen de Caliani dejó una marca profunda en Neuquén. La condena no devuelve la vida perdida, pero busca dejar un mensaje claro: incluso en el sistema penal juvenil, la violencia extrema tiene consecuencias, y la memoria de la víctima ocupa el lugar que merece.

