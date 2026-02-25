¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
TORNEO APERTURA 2026

Belgrano le ganó a Atlético Tucumán y se subió a la punta de la Zona B

Con tantos de Rigoni, Fernández y Mavilla, el Pirata sigue su gran momento y venció 3-1 al Decano en Alberdi para alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima de su grupo.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 23:37
En otro de los duelos de la noche, Belgrano venció 3-1 a Atlético Tucumán en Alberdi y se subió a la punta de la Zona B del Torneo Apertura. El Pirata continúa como uno de los invictos en el certamen y gracias a los tantos de Emiliano Rigoni, Nicolás Fernández Julián Mavilla (descontó Martín Benítez en el final) redondeó su cuarta victoria en el certamen para ser uno de los punteros del grupo junto a Independiente Rivadavia.

Belgrano 3-1 Atlético Tucumán, los goles

El marcador se abrió llegando al final del primer tiempo, cuando Rigoni capturó la pelota luego de una serie de rebotes y con un fuerte remate de zurda venció la resistencia de Luis Ingolotti para marcar el 1-0 y su primer tanto desde que regresó a Belgrano.

El segundo tiempo fue todo de los de Ricardo Zielinski, que a los 7 minutos aumentaron la ventaja mediante una gran acción colectiva. Lucas Zelarrayán recibió por el medio y puso una gran asistencia por encima de la defensa rival para Fernández, que definió de primera con zurda y estiró la diferencia.

A quince del final, los que entraron desde el banco también dejaron su huella en el partido. Lucas Passerini bajó un pelotazo, se dio vuelta y metió un pase justo en cortada para el desmarque de Mavilla, que se fue al área a toda velocidad y definió de zurda sobre el palo derecho ante la salida de Ingolotti. Era goleada y delirio en Alberdi.

Ya en el final del partido, Atlético Tucumán pudo al menos descontar desde el punto penal. Thiago Cardozo salió muy lejos y bajó a Carlos Abeldaño, lo que le entregó la chance de descontar a Benítez, que se hizo cargo de la pena máxima, engañó al arquero y estableció el 3-1 definitivo.

Nueva victoria y gran momento futbolístico de un Belgrano que disfruta de su invicto y, conducido por los retornados ZelarrayánFranco Vázquez y Rigoni, se permite ilusionarse con este inicio. El Pirata suma ya 15 puntos producto de cuatro victorias y tres igualdades y se va a dormir en la cima de la Zona B a la espera de lo que mañana haga Independiente Rivadavia frente a Racing.

