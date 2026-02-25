En otro de los duelos de la noche, Belgrano venció 3-1 a Atlético Tucumán en Alberdi y se subió a la punta de la Zona B del Torneo Apertura. El Pirata continúa como uno de los invictos en el certamen y gracias a los tantos de Emiliano Rigoni, Nicolás Fernández y Julián Mavilla (descontó Martín Benítez en el final) redondeó su cuarta victoria en el certamen para ser uno de los punteros del grupo junto a Independiente Rivadavia.

Belgrano 3-1 Atlético Tucumán, los goles

El marcador se abrió llegando al final del primer tiempo, cuando Rigoni capturó la pelota luego de una serie de rebotes y con un fuerte remate de zurda venció la resistencia de Luis Ingolotti para marcar el 1-0 y su primer tanto desde que regresó a Belgrano.

El segundo tiempo fue todo de los de Ricardo Zielinski, que a los 7 minutos aumentaron la ventaja mediante una gran acción colectiva. Lucas Zelarrayán recibió por el medio y puso una gran asistencia por encima de la defensa rival para Fernández, que definió de primera con zurda y estiró la diferencia.

A quince del final, los que entraron desde el banco también dejaron su huella en el partido. Lucas Passerini bajó un pelotazo, se dio vuelta y metió un pase justo en cortada para el desmarque de Mavilla, que se fue al área a toda velocidad y definió de zurda sobre el palo derecho ante la salida de Ingolotti. Era goleada y delirio en Alberdi.

Ya en el final del partido, Atlético Tucumán pudo al menos descontar desde el punto penal. Thiago Cardozo salió muy lejos y bajó a Carlos Abeldaño, lo que le entregó la chance de descontar a Benítez, que se hizo cargo de la pena máxima, engañó al arquero y estableció el 3-1 definitivo.

Nueva victoria y gran momento futbolístico de un Belgrano que disfruta de su invicto y, conducido por los retornados Zelarrayán, Franco Vázquez y Rigoni, se permite ilusionarse con este inicio. El Pirata suma ya 15 puntos producto de cuatro victorias y tres igualdades y se va a dormir en la cima de la Zona B a la espera de lo que mañana haga Independiente Rivadavia frente a Racing.