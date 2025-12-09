Este martes 9 de diciembre se realizó una audiencia ordenatoria, para establecer las pautas para las audiencias de impugnación en la causa de los abusos en el Jardín 31.

El maestro de música fue condenado a 18 años de prisión en diciembre de 2024 por abusar de niños y niñas en el Jardín ubicado en el barrio Melipal, de Neuquén Capital. Hasta el 6 de julio de 2026 cumplirá prisión preventiva debido al riesgo de fuga del acusado.

La decisión de extender la prisión domiciliaria fue tomada en conjunto con las partes involucradas, por lo cual Walter Herrera permanecerá detenido en su hogar hasta que la condena impuesta quede firme.

Ahora comienzan las audiencias de impugnación ya que tras conocer la sentencia la defensa del imputado presentó una impugnación y ofrecerá pruebas para fundamentar su recurso. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, la defensoría del niño, niña y adolescente y uno de los querellantes particulares presentaron cada uno un pedido de impugnación por el monto de la pena.

Cuando se conoció la sentencia las familias sostuvieron que era una "burla" la cantidad de años, ya que en total lo condenaron por nueve hechos de abuso sexual simple, uno de abuso sexual con acceso carnal y dos de abuso sexual gravemente ultrajante. Todos agravados por la calidad de educador del imputado y en carácter de autor (artículo 119; 45 y 55 del Código Penal).

El Tribunal de impugnación estará integrado por los jueces Andrés Repetto, Mauricio Macagno y la jueza Liliana Deiub y deberá evaluar, en primer lugar, la admisibilidad de los recursos presentados para luego ingresar al fondo de cada una de las solicitudes de impugnación.

Aclararon que las audiencias no son públicas por tratarse de una causa por abuso de menores y se prevé que pueden llegar a extenderse hasta el 19 de diciembre.