A más de un año del crimen del periodista Juan Caliani, la sentencia judicial que puso un punto formal al proceso penal dejó a su familia con una profunda sensación de injusticia. Así lo expresaron en un comunicado difundido tras conocerse la resolución del juez Dardo Bordón, quien fijó penas de 9 y 6 años de prisión efectiva para los dos jóvenes condenados por el homicidio.

“Respecto a la pena es claramente insuficiente, a nuestro criterio, deja claramente una sensación de impunidad muy grande, ante un daño irreparable”, señalaron los familiares de Juan, al adelantar su postura antes de poder analizar en profundidad la sentencia, que tiene más de 300 hojas.

El juez Bordón resolvió imponer 9 años de prisión para Herrera y 6 años para Miño, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La notificación fue enviada de manera electrónica a las partes, en el último día del plazo legal. Según explicaron, la familia deberá ahora leer el fallo completo junto a su querellante para evaluar los fundamentos.

En el comunicado, también indicaron que, sin haber leído aún el texto completo, interpretan que el fallo “es acorde a lo solicitado por la fiscalía y es próximo a lo que pedimos como familia”, y que el juez habría contemplado el trabajo realizado por la querella durante todo el proceso y en el juicio de cesura. “Las pruebas y la evaluación del proceso de tratamiento seguramente han sido su fundamento”, expresaron.

La familia de Juan Caliani, disconforme con el fallo judicial

Una justicia que no repara

El dolor atraviesa cada palabra del mensaje. “Estamos profundamente conmovidos y necesitamos elaborarlo en familia, como hemos hecho todo este tiempo”, señalaron, al agradecer el acompañamiento recibido de familiares, vecinos y compañeros de trabajo, tanto propios como de Juan.

La familia también advirtió que, a partir de ahora, hay 10 días hábiles para presentar impugnaciones, aunque antes comenzará la feria judicial. En ese contexto, remarcaron que, si no hay apelaciones —algo que consideran poco probable—, los condenados “tienen de mínima vacaciones aseguradas hasta febrero”.

En el tramo final del comunicado, los familiares remarcaron que el fallo respeta la ley de protección integral de las infancias y adolescencias, pero insistieron en la necesidad de avanzar hacia una justicia reparadora. “Seguiremos pidiendo justicia reparadora, parte de esto es poder revisar la ley, para que realmente contemple la protección e intervención oportuna”, expresaron, y llamaron a salir de la lógica de confrontación entre “mano dura y garantismo”.

“Seguiremos en esta lucha, él lo merece”, afirmaron, al agradecer especialmente a los compañeros y compañeras de Juan, periodistas, fotógrafos, amigos y amigas que visibilizaron el caso y los acompañan. “No nos dejen solos, que esto sigue”, concluyeron.