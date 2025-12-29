Un hombre de 62 años fue trasladado al hospital Francisco López Lima tras caer con su motocicleta al canal de riego secundario ubicado en la intersección de Viterbori y Lago Mascardi, en el barrio La Rivera de Roca. El hecho ocurrió este domingo por la noche y fue atendido por personal de la Comisaría 48°, que recibió una alerta sobre el incidente.

El aviso se tomó alrededor de las 21:40, se reportó la presencia de un hombre inconsciente dentro del canal de riego, en cercanías de la intersección mencionada,en la zona del Paseo del Bicentenario. Cuando personal policila llegó al lugar, constataron que se trataba de una persona, que fue identificada como José Enrique Ferreyra, quien conducía una motocicleta Guerrero 110cc sin chapa patente. Según el testimonio de una joven de 20 años, testigo del hecho, Ferreyra perdió el control del rodado al ingresar a la rotonda y cayó solo, sin intervención de terceros.

El hombre fue asistido por personal policial y se logró extraerlo del canal. Tras una primera revisión fue trasladado por una ambulancia hacia el hospital. El sujeto presentaba varios golpes, pero estaba fuera de peligro. La situación fue informada al Fiscal de turno, Gastón Britos, quien dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades.