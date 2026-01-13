Un hecho de inseguridad se registró en la noche del lunes en la arenera NRG, ubicada en la zona norte de la ciudad de Allen. Al menos cinco hombres encapuchados ingresaron al predio, redujeron violentamente al sereno y lo maniataron, para luego sustraer un camión, una camioneta y diversas herramientas.

Según el testimonio de la víctima, los atacantes lo golpearon y lo amenazaron de muerte antes de encerrarlo en un tráiler dentro del predio. El vigilador permaneció privado de su libertad durante varias horas, hasta que logró desatarse y salir por sus propios medios. Posteriormente fue asistido por trabajadores municipales en la zona conocida como “el Laguito”, quienes le facilitaron un teléfono celular para dar aviso inmediato a la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas, aunque la denuncia fue radicada en la madrugada de este martes. La situación generó gran alarma entre los trabajadores del lugar y en la comunidad, ya que los delincuentes actuaron con violencia y organización, dejando al sereno en estado de shock.

Fuentes policiales confirmaron que se inició una investigación para dar con los responsables y recuperar los vehículos sustraídos. El personal de seguridad de la arenera fue trasladado para recibir asistencia médica y psicológica, mientras se reforzaron los patrullajes en la zona norte de Allen.