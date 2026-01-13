¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
UN POCO DE ALIVIO

Río Negro continúa en alerta por incendios forestales pese a no registrar focos activos

Las condiciones de viento y sequedad sostienen un escenario de riesgo en la provincia. En Bariloche y El Bolsón el índice es moderado, mientras que en Conesa y Beltrán se mantiene alto. Se solicitó extremar cuidados y realizar llamados precisos al 103 para no entorpecer la atención de emergencias

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 08:00
PUBLICIDAD
No se registran focos activos, pero el riesgo de incendios continúa en la provincia

Aunque actualmente no se registran focos activos de incendios forestales, las condiciones climáticas mantienen un escenario de peligrosidad y alerta permanente en distintas regiones de Río Negro. Este lunes, la Zona Andina atravesó temperaturas moderadas, con presencia de viento y ambiente seco, factores que sostienen el riesgo de propagación de incendios. Por ello se solicitó a la población extremar los cuidados y respetar las disposiciones vigentes en el contexto de la Emergencia Ígnea.

En Bariloche y El Bolsón, el índice de peligrosidad es moderado, mientras que en General Conesa y Luis Beltrán se ubica en nivel alto. Las precipitaciones registradas el domingo en la región andina generaron un alivio parcial sobre la sequedad del ambiente, aunque el riesgo no desapareció y se mantiene la vigilancia constante.

Además, se recordó que el servicio de prevención trabaja de lunes a lunes, con radio-operadores disponibles las 24 horas. En este sentido, se advirtió que hasta un 50% de las llamadas al 103 no corresponden a incendios forestales, lo que retrasa la atención de emergencias reales. Por ello se solicitó a la comunidad realizar llamados breves y concisos, informando únicamente situaciones de riesgo vinculadas al fuego.

Asimismo, se pidió a la población continuar extremando los cuidados, ceder el paso a vehículos de emergencia y dar aviso inmediato al 103 ante cualquier situación de riesgo. La consigna es clara: aunque no haya focos activos, la peligrosidad persiste y el estado de alerta se mantiene en toda la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD