Aunque actualmente no se registran focos activos de incendios forestales, las condiciones climáticas mantienen un escenario de peligrosidad y alerta permanente en distintas regiones de Río Negro. Este lunes, la Zona Andina atravesó temperaturas moderadas, con presencia de viento y ambiente seco, factores que sostienen el riesgo de propagación de incendios. Por ello se solicitó a la población extremar los cuidados y respetar las disposiciones vigentes en el contexto de la Emergencia Ígnea.

En Bariloche y El Bolsón, el índice de peligrosidad es moderado, mientras que en General Conesa y Luis Beltrán se ubica en nivel alto. Las precipitaciones registradas el domingo en la región andina generaron un alivio parcial sobre la sequedad del ambiente, aunque el riesgo no desapareció y se mantiene la vigilancia constante.

Además, se recordó que el servicio de prevención trabaja de lunes a lunes, con radio-operadores disponibles las 24 horas. En este sentido, se advirtió que hasta un 50% de las llamadas al 103 no corresponden a incendios forestales, lo que retrasa la atención de emergencias reales. Por ello se solicitó a la comunidad realizar llamados breves y concisos, informando únicamente situaciones de riesgo vinculadas al fuego.

Asimismo, se pidió a la población continuar extremando los cuidados, ceder el paso a vehículos de emergencia y dar aviso inmediato al 103 ante cualquier situación de riesgo. La consigna es clara: aunque no haya focos activos, la peligrosidad persiste y el estado de alerta se mantiene en toda la provincia.