Los legisladores del bloque Vamos con Todos, Fabián Pilquinao y Ayelén Spósito, presentaron un proyecto de ley que propone incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del 100% en protectores solares con factor 30 (FPS 30) o superior, de acuerdo con la prescripción médica. La iniciativa apunta especialmente al cuidado de trabajadores que se encuentran expuestos a la radiación solar durante todo el año.

El proyecto plantea la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la accesibilidad a los protectores solares como agentes de prevención del cáncer de piel, una de las enfermedades más frecuentes vinculadas a la exposición prolongada a rayos ultravioleta.

La propuesta ingresada a la Legislatura de Río Negro establece que el cuidado de la piel debe ser posible para todos, a través de subsidios, inclusión en programas de salud o regulaciones que permitan bajar precios. En este sentido, se busca replicar experiencias similares impulsadas tanto en el ámbito nacional como provincial.

“Promover acciones sanitarias destinadas a la población con menores recursos, como la elaboración de protectores solares, es continuar garantizando la protección de derechos como la salud de los rionegrinos”, sostuvo Pilquinao al fundamentar la iniciativa.

Asimismo, explicó que la exposición al sol no se limita a la temporada estival ni al disfrute recreativo, sino que constituye una condición permanente para numerosos trabajadores. “Se debe agregar la inevitable exposición al sol de quienes cumplen tareas tanto en la vida rural como en las ciudades y comunidades, personas que deben exponerse a la radiación UV sin horarios y muchas veces sin la adecuada protección, ya que el costo de los bloqueadores solares se ha incrementado de manera notoria tornándose inaccesible para la canasta”.

La propuesta retoma antecedentes legislativos: en 2022 el exlegislador Alejandro Marinao había presentado un proyecto similar, aunque nunca llegó a ser debatido en el recinto. Ahora, Pilquinao y Spósito insisten en la importancia de volver a poner el tema en discusión.

-