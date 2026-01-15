Una mujer de 61 años fue demorada en Tucumán luego de que se descubriera que intentaba entrevistarse con un preso haciéndose pasar por abogada, sin contar con matrícula habilitante. Se había presentado en la Comisaría de la localidad de Lastenia manifestando que era la defensora legal de un recluso.

Según las autoridades, no era la primera vez que acudía al lugar con esa excusa, por lo que le habían permitido el acceso a un espacio donde habitualmente se realizan estas entrevistas profesionales. Pero los oficiales advirtieron inconsistencias durante el procedimiento, por lo que decidieron verificar la identidad en registros oficiales el Colegio de Abogados de Tucumán. Allí constataron que la mujer no figuraba como matriculada.

Ante la posibilidad de que la involucrada tuviera antecedentes de conflictos previos, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones. El secretario Leandro Abdala dispuso que la mujer quedara demorada mientras se solicitaba la planilla de antecedentes y se verificaba si registraba causas judiciales pendientes.

Además, ordenaron avanzar con las diligencias sumariales correspondientes para esclarecer el alcance de la maniobra y determinar si había realizado otras entrevistas con personas privadas de la libertad o involucradas en el sistema judicial.

La carátula de la causa quedó establecida como "usurpación de títulos y honores" y se espera que en las próximas horas se continúe con la investigación para establecer responsabilidades penales y definir su situación procesal.