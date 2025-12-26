Un hombre oriundo de El Chañar fue detenido en pleno centro de Roca tras ser sorprendido caminando por los techos de locales comerciales en la esquina de San Juan y Tucumán. La captura se concretó gracias al atento trabajo de una operadora del sistema de monitoreo del 911 RN Emergencias, que detectó la maniobra y dio aviso inmediato a la policía de la Comisaría 3°.

La secuencia comenzó pasada la una de la madrugada, cuando las cámaras de vigilancia mostraron a un sujeto trepando el paredón de una veterinaria. Desde la sala de monitoreo, la operadora siguió cada movimiento con precisión y no dudó en activar la alerta. Esa decisión fue clave: en cuestión de minutos, un móvil policial se dirigió al lugar y cortó la maniobra antes de que el sospechoso pudiera ingresar a los comercios.

El hombre, de poco más de 30 años y con domicilio en la localidad neuquina de El Chañar, fue interceptado sin resistencia y trasladado a la dependencia policial. Allí quedó a disposición de la Justicia, acusado de intentar cometer un robo en la zona céntrica de Roca.

En el video captado por las cámaras de seguridad se puede ver al hombre de remera azul que trepa en un primer momento un paredón hasta acceder al techo de la veterinaría, ubicada en San Juan y Tucumán, frente a un conocido supermercado, dos estaciones de servicio y una sucursal de un banco.

Al ver que no tenía intención de bajar nuevamente a la vereda, sino que intentaba ingresar a algún local a través de los patios, fue que la operadora decidió darle avisó a la Comisaría 3°, desde donde se coordinó la llegada de un patrullero al lugar. En cuestión de minutos, el hombre quedó reducido. Se supo que no ofreció resistencia cuando fue esposado y trasladado a la unidad policial.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno que deberá formualrle cargos en las próximas horas.