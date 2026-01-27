¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 27 de Enero, Neuquén, Argentina
Operativo en conjunto

Lo buscaban por robo y lo encontraron con 34 plantas de marihuana

En un operativo realizado en el barrio Don Bosco III de Neuquén capital, detuvieron a un sujeto que estaba cumpliendo una condena pero había faltado a una audiencia judicial. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Martes, 27 de enero de 2026 a las 17:21
En un operativo coordinado entre distintas divisiones especializadas de la Policía de Neuquén, efectivos lograron aprehender en la capital provincial a un hombre condenado por robo que se encontraba evadido luego de no presentarse a una audiencia judicial

Luego de tareas investigativas de averiguación y observación en distintos sectores de la ciudad, solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio Don Bosco III. Durante el operativo, el hombre intentó darse a la fuga luego de detectar el ingreso de los policías, pero fue rápidamente reducido y detenido

En el lugar encontraron plantas de cannabis sativa, por lo que convocaron a personal del Departamento Antinarcóticos. Secuestraron 34 plantas en total, con alturas que variaban entre 50 y 250cm, una balanza de precisión y varios envoltorios de nylon. 

El detenido fue trasladado a una dependencia policial donde se realizaron las diligencias de rigor, quedando alojado para comenzar a cumplir la pena impuesta. En el operativo participaron efectivos de las divisiones Recaptura de Evadidos, Robos y Hurtos, Delitos Ambientales y el área de investigaciones vinculadas al microtráfico. 

 

