En un operativo coordinado entre distintas divisiones especializadas de la Policía de Neuquén, efectivos lograron aprehender en la capital provincial a un hombre condenado por robo que se encontraba evadido luego de no presentarse a una audiencia judicial.

Luego de tareas investigativas de averiguación y observación en distintos sectores de la ciudad, solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio Don Bosco III. Durante el operativo, el hombre intentó darse a la fuga luego de detectar el ingreso de los policías, pero fue rápidamente reducido y detenido.

En el lugar encontraron plantas de cannabis sativa, por lo que convocaron a personal del Departamento Antinarcóticos. Secuestraron 34 plantas en total, con alturas que variaban entre 50 y 250cm, una balanza de precisión y varios envoltorios de nylon.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial donde se realizaron las diligencias de rigor, quedando alojado para comenzar a cumplir la pena impuesta. En el operativo participaron efectivos de las divisiones Recaptura de Evadidos, Robos y Hurtos, Delitos Ambientales y el área de investigaciones vinculadas al microtráfico.