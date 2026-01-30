Un procedimiento policial realizado durante la madrugada en Cipolletti permitió esclarecer un robo en flagrancia y detectar la presunta tenencia de estupefacientes. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 45° de la Policía de Río Negro, quienes demoraron a dos personas y secuestraron una mochila con droga fraccionada.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el personal recibió una denuncia por el ingreso ilegal a una vivienda del barrio Obrero A.

Vecinos redujeron al sospechoso

De acuerdo con fuentes policiales, los propios vecinos lograron reducir al hombre señalado como sospechoso. Sin embargo, el individuo consiguió escapar y se refugió en otra casa del mismo sector, lo que motivó un operativo inmediato.

A partir de los datos aportados por testigos, los efectivos se dirigieron a una vivienda identificada como lote 03. Con autorización expresa de la propietaria, ingresaron al inmueble y demoraron a dos personas adultas, un hombre y una mujer, ambos residentes en Cipolletti.

Hallazgo de cocaína y marihuana

Durante el procedimiento, y conforme a los protocolos vigentes, el personal policial requisó una mochila en presencia de testigos.

Droga fraccionada para presunta venta

En el interior se encontraron cinco envoltorios con cocaína listos para su comercialización, un envoltorio con marihuana y una cuchara metálica con restos de sustancia blanca, elemento asociado al fraccionamiento de droga.

Como resultado, la mujer fue imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, mientras que ambas personas quedaron vinculadas a la causa por hurto en grado de flagrancia. El accionar fue informado a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.