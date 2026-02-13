Ubicadas en el norte de la provincia del Neuquén, a 35 kilómetros de Las Ovejas y a unos 460 kilómetros de la capital provincial, las Lagunas de Epulauquen forman parte del Área Natural Protegida Lagunas de Epulauquen, uno de los entornos naturales más singulares y valiosos de la región.

El acceso se realiza por rutas provinciales que atraviesan la imponente Cordillera del Viento y extensas áreas de estepa patagónica, donde el paisaje se abre en una amplitud marcada por el viento y el horizonte. Antes de ingresar, se recomienda consultar el estado de los caminos y realizar el registro obligatorio en la oficina local de turismo.

“Epu Lauquen” significa “dos lagunas”. El nombre describe con precisión a la Laguna Superior y la Laguna Inferior, dos espejos de agua que reflejan el cielo del norte neuquino y estructuran un ecosistema de enorme riqueza ambiental.

En este territorio confluyen dos grandes regiones biogeográficas. En la estepa altoandina, las plantas crecen en forma de cojines bajos para resistir las bajas temperaturas, la nieve y los vientos intensos. Más abajo, la estepa patagónica despliega coirones que ondulan bajo la luz cambiante del día. Entre ambas zonas florecen especies como la huala, el radalillo y la puya. A su vez, más de 150 especies de aves habitan o sobrevuelan el área: el Huet Huet castaño, el cóndor andino, bandurrias, biguáes y macáes forman parte del paisaje sonoro y visual del lugar.

En tierra firme se registran huellas de zorros colorados, pumas y tunducos, mientras que en las aguas conviven especies como el pejerrey patagónico, el puyen chico y la perca. Entre la fauna más emblemática se destaca el huemul, especie en peligro y símbolo de conservación en la región.

Un territorio con memoria

Además de su valor ambiental, Epulauquen conserva un profundo significado histórico y cultural. Petroglifos grabados en piedra dan cuenta del paso de pueblos originarios por la zona. Más tarde, entre 1820 y 1832, el área fue escenario de la última resistencia de los hermanos Pincheira, cuya batalla final se libró entre las dos lagunas.

Actualmente, guardaparques provinciales desarrollan tareas de monitoreo, educación ambiental y conservación, garantizando el equilibrio del ecosistema y promoviendo un turismo responsable.

Información útil

Área Natural Protegida Lagunas de Epulauquen

Dirección de Áreas Naturales Protegidas – Provincia del Neuquén

Teléfono: (299) 449-5941

Correo: medioambiente@neuquen.gov.ar

El registro previo es obligatorio para ingresar al área protegida. Las autoridades recomiendan consultar horarios y condiciones de acceso antes de emprender el viaje. Las Lagunas de Epulauquen no son solo un destino turístico del norte neuquino: son un espacio donde naturaleza, biodiversidad e historia conviven en equilibrio y proyectan un patrimonio que la provincia trabaja para preservar.