El nombre que nadie esperaba en la lista

La cesantía alcanzó a un apellido histórico de la política neuquina. Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, dejó de pertenecer a la planta permanente del Ministerio de Energía tras una investigación administrativa que concluyó que no cumplía con sus funciones.

El caso había tomado estado público meses atrás, cuando trascendieron registros que lo mostraban marcando el ingreso y retirándose del edificio sin permanecer en su puesto. La decisión oficial confirmó ahora la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario.

Qué probó el sumario

El 12 de junio de 2025 se ordenó instruir un sumario para determinar si el agente había incurrido en inasistencias injustificadas y si registraba su asistencia para luego abandonar el lugar de trabajo.

En el expediente se incorporaron cinco registros fílmicos correspondientes a los días 26, 27 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio de 2025, donde se lo observa fichando a primera hora y retirándose de inmediato. También se sumaron informes de control biométrico y de asistencia.

De acuerdo con la resolución, el análisis de la prueba determinó que entre el 1° de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025 incurrió en incumplimientos reiterados, lo que configuró abandono de cargo y un perjuicio patrimonial para la provincia. Durante el proceso fue suspendido sin goce de haberes.

La Junta de Disciplina dejó asentado en sus fundamentos: “De la prueba producida, informes de la Coordinación referida, registros de fichaje y biométricos, pero principalmente de las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades. Dado tal reconocimiento, el incumplimiento de débito laboral no es un hecho controvertido”.

Los argumentos de la defensa y la respuesta oficial

En el expediente consta que Salvatori se presentó con patrocinio letrado y sostuvo que no le asignaban funciones, que se afectó su derecho de igualdad ante la ley y que fue objeto de una persecución ilegítima.

Esos planteos fueron descartados tras la evaluación de la prueba documental, los registros de ingreso y las declaraciones incorporadas al sumario.

Ahora van por los fondos

La medida no terminó con la cesantía. El gobernador Rolando Figueroa instruyó a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos Centralizado a informar si el exagente percibió haberes sin haber prestado servicios. En caso afirmativo, deberán activarse los mecanismos para el recupero de las sumas correspondientes.

También se dispuso que, si no fuera posible recuperar el dinero por vía administrativa, intervenga la Fiscalía de Estado ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.

Un mensaje hacia adentro del Estado

La decisión se enmarca en la política de revisión de gastos y control interno que la actual gestión puso en marcha desde el inicio del mandato. La señal es directa: las sanciones alcanzan a todos los niveles, incluso cuando se trata de apellidos con peso propio en la historia política neuquina.

El caso dejó al descubierto una práctica que durante años generó malestar puertas adentro y hacia afuera del Estado. La resolución administrativa ahora busca cerrar ese capítulo y avanzar, además, en la recuperación de los recursos públicos involucrados.