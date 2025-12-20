Dos personas mayores de 70 años murieron este viernes por la tarde luego de que el vehículo en el que viajaban se despistara y cayera por un barranco en la Ruta Nacional 23, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El trágico accidente ocurrió entre las 19 y las 20, a la altura de la Estancia San Ramón, en un tramo caracterizado por curvas cerradas y desniveles.

Según la información oficial, el siniestro involucró a un Renault 9 que circulaba en dirección a Bariloche. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil en una curva pronunciada y el rodado se precipitó por una pendiente de varios metros, dando varios tumbos antes de quedar detenido en el fondo del barranco.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el lugar un hombre y una mujer, ambos jubilados, mayores de 70 años y con domicilio en el barrio El Maitén, quienes viajaban como acompañantes. En tanto, el conductor logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones de consideración.

El hombre fue asistido por personal de emergencias que acudió al lugar tras el alerta y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde permanece internado bajo observación médica.

Efectivos de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro trabajaron en la escena para resguardar el área y colaborar con las tareas periciales. La fiscalía de turno de Bariloche intervino de inmediato y coordinó las primeras diligencias para determinar las causas del despiste, sin descartar la incidencia de otros factores.

Tras el hecho, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por la Ruta 23, especialmente durante la noche y en sectores de difícil visibilidad, donde las condiciones del camino exigen una conducción cuidadosa.