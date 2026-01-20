Un choque se registró el lunes 19 alrededor de las 15:30 sobre la Ruta Nacional N°7, en la mano Neuquén–Centenario, a la altura del acceso al barrio 11 de Octubre. El siniestro involucró a una camioneta particular y a un móvil policial, lo que generó importantes demoras en la circulación.

Cómo ocurrió el choque

El conductor de una Ford Ranger negra, domiciliado en Villa Manzano, circulaba en dirección a Centenario cuando impactó contra la parte trasera de un patrullero Ford Ranger JP 1615, perteneciente a la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda.

Distracción con el celular

Según relató el propio conductor, se distrajo por un segundo al intentar buscar su celular. Al levantar la vista e intentar frenar, el impacto ya fue inevitable. El hombre regresaba a su domicilio luego de estar en Neuquén.

Daños materiales y estado de los ocupantes

El choque fue violento y provocó daños en ambos vehículos. En la camioneta particular se activaron los airbags frontales y laterales, incluso los de rodilla. El conductor golpeó su cabeza, aunque no presentó heridas de consideración.

En el móvil policial viajaban tres efectivos —dos mujeres y un hombre—, quienes tampoco resultaron lesionados.

Demoras y operativo de tránsito

Las demoras en la Ruta 7 fueron inmediatas debido a la intensidad del tránsito en ese tramo. En el lugar trabajaron el subcomisario César Cariman y personal policial que arribó a los pocos minutos para ordenar la circulación.

Normalización del tránsito

El operativo se extendió hasta la llegada de más efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y de la División Tránsito Villa Obrera. Recién cerca de las 16:40 se logró liberar el carril izquierdo y normalizar la circulación en un horario de alto flujo vehicular.