El sábado por la tarde un camionero alcoholizado chocó a dos autos sobre Ruta 22 y Mendoza, uno de los accesos más transitados a General Roca. El rodado mayor impactó contra dos vehículos y uno de los heridos está gravemente internado.

El choque ocurrió a las 19:00 del sábado, en una de las entradas principales a la ciudad. El camión Mercedes Benz chocó de atrás a dos autos y uno de ellos terminó en el desagüe.

El primer auto chocado fue una Chevrolet Meriva, conducida por un joven de 26 años roquense, que terminó chocando por alcance a una Renault Kwid, conducida por una mujer también roquense. Tras este segundo impacto, la Meriva cayó al canal del costado de la ruta.

Aunque en principio los heridos eran leves, en la madrugada del domingo una de las personas fue trasladada de urgencia a Cipolletti. Una de sus lesiones es una fractura de cadera, considerada grave. Está internado en terapia intensiva pero se mantiene estable.

Al conductor del camión le dio positivo el test de alcoholemia, por lo cual intervino el Ministerio Público Fiscal y este lunes le formularían cargos por el delito de lesiones culposas graves agravadas por conducir bajo los efectos del alcohol.

El camionero demorado tiene 44 años y está domiciliado en Salta. Al momento del accidente circulaba de este a oeste y aún se investiga la mecánica del accidente mientras avanza la causa judicial.