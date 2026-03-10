¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
Policiales

Dos muertos en accidente en la ruta chica de Cervantes

Un Ford Ka volcó esta mañana en la Ruta 65, cerca del Puente Palermiti en Cervantes. Dos personas murieron y la conductora sobrevivió en estado de shock.

Por Redacción

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 08:44
El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando un Ford Ka cayó al canal grande en la zona de Cervantes, sobre la Ruta 65, cerca del Puente Palermiti. La conductora logró salir del vehículo en estado de shock, mientras que en el interior quedaron su pareja y una mujer que los acompañaba, de entre 34 y 37 años, quienes fallecieron en el lugar.

Bomberos de Cervantes, la Unidad 22, la Brigada Rural de Huergo y la Fiscalía de Roca trabajan en el operativo para retirar los cuerpos y establecer las circunstancias del vuelco. La tragedia conmueve a la región y mantiene desplegado un fuerte dispositivo de emergencia en la zona del canal.

Noticia en desarrollo...

