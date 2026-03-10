El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando un Ford Ka cayó al canal grande en la zona de Cervantes, sobre la Ruta 65, cerca del Puente Palermiti. La conductora logró salir del vehículo en estado de shock, mientras que en el interior quedaron su pareja y una mujer que los acompañaba, de entre 34 y 37 años, quienes fallecieron en el lugar.

Bomberos de Cervantes, la Unidad 22, la Brigada Rural de Huergo y la Fiscalía de Roca trabajan en el operativo para retirar los cuerpos y establecer las circunstancias del vuelco. La tragedia conmueve a la región y mantiene desplegado un fuerte dispositivo de emergencia en la zona del canal.

Noticia en desarrollo...