Se corrió en la madrugada del domingo el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario de la Fórmula 1. George Russell se quedó con el triunfo, mientras que el argentino Franco Colapinto quedó 14, regalando un gran momento en la largada, donde mostró toda su habilidad en el volante.

El piloto de Alpine hizo una fantástica maniobra en la largada para evitar impactar en velocidad con el auto de Liam Lawson, que se quedó en la salida. Colapinto se lo encontró de golpe, y a puro reflejo, evitó impactar con él, y al mismo tiempo estabilizar el auto para no darse con el muro de contención.

La acción despertó admiración por parte de otros pilotos, entre ellos el ganador del GP: Russell, quien junto a Antonelli y Leclerc miraban las mejores acciones post carrera. El británico se sorprendió, y tomó de las manos con gento de sorpresa. El francés de Ferrari se tomó la cabeza y quedó inmóvil.

Para Franco, fue una carrera con varios inconvenientes,” “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, dijo el piloto, quien luego de la largada, sufrió una sanción producto de que un integrante del equipo tocó el auto cuando no se permitía, debiendo pasar por Boxes y quedando último. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”.

En general, el piloto de Pilar sostuvo que “Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Creo que pronto vamos a estar más fuertes. En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi”.

La fórmula 1 no descansa, el próximo fin de semana se viene el segundo capítulo de la temporada. En el Circuito Internacional de Shanghái, se disputará el Gran Premio de China, prueba para seguir mejorando para el piloto argentino.