Con la derrota en la final del Torneo Clausura ya archivada y luego de confirmar una transferencia que le hará entrar dinero fresco, Racing busca cerrar dos refuerzos para el 2026. La Academia va con todo por Matko Miljevic, mediocampista de Huracán, e intentará concretar la llegada de Eros Mancuso, lateral derecho que acaba de perder la categoría con el Fortaleza dirigido por Martín Palermo.

Después de cerrar la venta de Johan Carbonero a Inter de Porto Alegre por por USD 4 millones, el principal objetivo del conjunto de Avellaneda es Miljevic, por el que habrían propuesto al Globo comprarle la totalidad del pase en 4.5 millones de dólares. Con la idea de Juan Fernando Quintero a principios de año, Racing no incorporó un jugador de este perfil para reemplazarlo y la llegada del estadounidense con raíces argentinas de 24 años significaría completar un perfil de futbolista ausente en el plantel de Gustavo Costas. El Director Deportivo, Sebastián Saja, es el encargado de la negociación.

Por otra parte, la dirigencia académica también inició gestiones para incorporar a Mancuso, que fue titular todo el año pero su equipo, el Fortaleza, perdió la categoría. Si bien en esta negociación no trascendieron cifras, el lateral surgido en Boca y campeón de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024 con Estudiantes, es el principal apuntado para reemplazar a Facundo Mura, quien no renovará en Avellaneda porque jugará en el Inter Miami.

Después de perder la categoría con Fortaleza, Mancuso podría volver a Argentina para jugar en Racing.

Costas, cerca de renovar

La primera negociación de Racing post derrota ante Estudiantes fue para renovar el contrato del entrenador, que concluye el 31 de diciembre. Después de reunirse con Diego Milito el martes, se conoció que Costas extendería su vínculo por tres años más. La CD del conjunto de Avellaneda se puso de acuerdo para ofrecerle al DT seguir en su cargo hasta diciembre de 2028, fecha en el que termina el mandato del actual presidente del club. De esta manera, quedó sepultada la primera gran preocupación del DT, que era la duración del vínculo. Ahora, resta ver que la Academia logre armarle un plantel para competir por todo en 2026.