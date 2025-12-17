Indiana Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras confirmar que está en pareja a sus 17 años. La hija de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero eligió sus redes sociales para hacer público este nuevo capítulo sentimental, despertando la atención tanto del mundo del espectáculo como del deporte, dos universos que atraviesan su historia familiar desde siempre.

La confirmación llegó a través de una historia de Instagram, el canal que hoy utilizan la mayoría de los jóvenes para compartir momentos importantes. Indiana Cubero, de perfil bajo y cuidadosa con su exposición, publicó una imagen junto a su novio en una actitud muy cercana, acompañada por un mensaje cargado de emoción que dejó en claro que el vínculo recién comienza, pero con sentimientos profundos.

En la publicación, Indiana Cubero etiquetó a Thiago Silvero, el joven que conquistó su corazón. De esta manera, no solo blanqueó el romance, sino que también lo presentó oficialmente ante sus seguidores. El gesto marcó un antes y un después en la vida personal de la adolescente, que decidió integrar a su pareja a su universo público.

Thiago Silvero no es un nombre ajeno al entorno familiar de Indiana Cubero. El joven es futbolista y forma parte de las divisiones inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield, institución con un peso simbólico enorme para los Cubero. Allí, Fabián “Poroto” Cubero se convirtió en ídolo y referente histórico, dejando una huella imborrable.

El dato que más llamó la atención es que Thiago Silvero juega como defensor, la misma posición que ocupó Fabián Cubero durante toda su carrera profesional. Esta coincidencia no pasó desapercibida entre los fanáticos de Vélez Sarsfield, que rápidamente asociaron el presente del juvenil con el glorioso pasado del ex capitán velezano.

Todo indica que la historia de amor entre Indiana Cubero y Thiago Silvero nació en el ámbito del club de Liniers, un lugar habitual para la familia. Vélez Sarsfield funciona como un punto de encuentro natural donde el deporte y los vínculos personales se cruzan de manera cotidiana.

Thiago Silvero integra las categorías 2006/2007 y es considerado un proyecto con proyección dentro de la cantera de Vélez Sarsfield. Mientras continúa su formación futbolística, ahora también comparte su día a día con Indiana Cubero, quien acompaña esta etapa con entusiasmo y naturalidad.

De esta manera, Indiana Cubero sigue, en parte, los pasos de Nicole Neumann, quien siempre transitó su vida sentimental bajo la mirada pública. Con este romance juvenil, la joven demuestra que comienza a escribir su propia historia, combinando amor, familia y una fuerte conexión con el mundo del fútbol.