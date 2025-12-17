Moria Casán fue una de las grandes invitadas del quinto show que Lali Espósito brindó en el estadio de Vélez Sarsfield, el pasado martes 16 de diciembre. La presencia de la diva sobre el escenario del Amalfitani no pasó desapercibida y se transformó en uno de los instantes más comentados de la noche, con el público celebrando de pie este encuentro histórico entre dos referentes del espectáculo argentino.

La artista pop sorprendió al convocar a Moria Casán para compartir un momento especial durante su recital, en el marco de una serie de conciertos que marcaron un récord absoluto. Con sonrisas cómplices y una química evidente, ambas se mostraron relajadas y disfrutando de una escena que mezcló música, actuación y admiración mutua.

El punto cúlmine llegó cuando Lali Espósito interpretó “Quiénes Son”, tema que ya se volvió un clásico dentro de su repertorio y que funciona como un guiño directo a la figura de Moria Casán. Mientras la canción sonaba, la conductora y actriz se adueñó del escenario con su impronta inconfundible, despertando una ovación inmediata del estadio repleto.

Luego de la performance, Lali Espósito presentó a su invitada con entusiasmo y le cedió el micrófono frente a miles de personas. El gesto fue celebrado por el público y por la propia Moria Casán, quien destacó la magnitud del momento y recordó que no era la primera vez que pisaba ese escenario tan emblemático para la música nacional.

Con su estilo frontal y carismático, Moria Casán elogió a Lali Espósito por su presente artístico y por el logro histórico de convertirse en la primera mujer en llenar cinco funciones en Vélez. La cantante, emocionada, agradeció las palabras y señaló al público como el verdadero protagonista de este hito dentro de su carrera.

Lejos de quedarse solo en los halagos formales, Moria Casán dedicó un mensaje cargado de afecto, resaltando la constancia, el talento y la calidad humana de Lali Espósito. El intercambio dejó en claro el respeto profesional y el cariño que las une desde hace años, tanto dentro como fuera del escenario.

Para cerrar el momento, Lali Espósito despidió a Moria Casán con honores y un aplauso ensordecedor que bajó desde las tribunas de Vélez Sarsfield. El estadio respondió con euforia, sellando una escena que quedará en la memoria de los fans como uno de los grandes momentos de esta serie de shows históricos.

Así, el encuentro entre Moria Casán y Lali Espósito volvió a demostrar que cuando dos figuras fuertes se cruzan desde el respeto y la admiración, el resultado es pura magia. Una postal potente del espectáculo argentino que confirma que los íconos, cuando se encuentran, hacen historia.