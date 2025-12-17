La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión clave impulsada por el oficialismo, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario. El comienzo estuvo marcado por la incertidumbre para alcanzar el quórum y por un clima de fuerte tensión política.

La sesión pudo ponerse en marcha recién a las 14.27, cuando se alcanzaron los 129 diputados necesarios, luego de varios minutos de negociaciones contrarreloj. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no bajaron al recinto, mientras que el bloque Provincias Unidas dudó hasta último momento, aunque finalmente sus legisladores se sentaron y permitieron habilitar el debate.

El arranque estuvo atravesado por discusiones reglamentarias, principalmente por el método de votación. El oficialismo impuso su postura de votar el Presupuesto capítulo por capítulo, mientras que los bloques opositores reclamaron una votación artículo por artículo y de manera nominal, algo que no prosperó.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, defendió el proyecto y afirmó que “la estructura del Estado es elefantiásica”, al tiempo que pidió reducir el gasto público. En un discurso de tono confrontativo, sostuvo que el Gobierno busca generar condiciones para atraer inversiones y lanzó duras críticas al kirchnerismo.

Desde la vereda opuesta, Julia Strada (Unión por la Patria), encargada de exponer el dictamen de minoría, cuestionó el contenido del Presupuesto y denunció recortes en las asignaciones familiares y la AUH, además de un ajuste del 76,5% en obra pública. En contraste, apuntó al aumento de fondos destinados a la SIDE y ironizó sobre las prioridades del Gobierno.

En el mismo sentido, Victoria Tolosa Paz aseguró que el oficialismo “perdió una gran oportunidad” y adelantó que su bloque no acompañará un Presupuesto que, según planteó, consolida el rumbo económico del presidente Javier Milei.

Se espera una sesión extensa y cargada de cruces, en la que el oficialismo intentará conseguir las mayorías necesarias para aprobar iniciativas centrales de su agenda económica, mientras la oposición busca marcar límites y dejar constancia de sus objeciones.