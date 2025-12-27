Un robo fue frustrado durante la madrugada de este sábado en San Martín de los Andes, cuando delincuentes ingresaron a una obra en construcción utilizando una escalera para forzar un ventanal y sustraer materiales. Sin embargo, el accionar policial fue inmediato y permitió recuperar la totalidad de los elementos a pocos minutos del hecho.

El procedimiento se inició apenas pasada la medianoche, tras un aviso recibido por personal de la División Operativa del Comando Radioeléctrico. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 43 constataron que personas desconocidas habían accedido a la vivienda en construcción mediante una escalera, forzando una abertura para ingresar al inmueble y llevarse varias cajas con materiales de grifería, electricidad e iluminación.

Ante esta situación, se desplegó de inmediato un operativo de rastrillaje y patrullaje preventivo en las inmediaciones, con la participación del Comando Radioeléctrico y otras unidades policiales. Como resultado de estas tareas, cerca de las 00:50 se logró hallar la totalidad de los elementos sustraídos, que se encontraban ocultos entre la arboleda, a unos 300 metros del lugar del robo.

Los materiales recuperados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la sede de la Comisaría 43, donde quedaron resguardados. Posteriormente, el responsable de la obra se presentó para radicar la denuncia correspondiente y reconoció los elementos como de su propiedad.

Cumplidas las diligencias judiciales de rigor y por disposición de la Justicia, los bienes fueron restituidos a su dueño bajo acta. En tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y dar con los autores del hecho.