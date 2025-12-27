El Ministerio Público Fiscal (MPF) formalizó la imputación contra un hombre al que acusó de intentar asesinar a una persona tras rociarla con un líquido y prenderla fuego, al igual que la casa que cuidaba, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el fiscal del caso Andrés Azar y la Policía provincial, el hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre, en un lapso comprendido entre las 7 y las 9:45. En ese periodo, el imputado, E.D.S., concurrió a una vivienda, la cual era custodiada por un cuidador, quien además residía allí.

E. D. S. se presentó en el lugar acompañado por una adolescente menor de edad y una tercera persona que aún no fue identificada. Exigieron que los dejaran ingresar al domicilio, y después irrumpieron por la fuerza. El acusado agredió a la víctima, a quien golpeó en la zona frontal de la cabeza con un caño de gas.

Posteriormente, el imputado roció al cuidador y al inmueble con un líquido acelerante y procedió a iniciar un incendio, dándose a la fuga de manera inmediata, pero siendo demorado minutos después por la Policía provincial. En tanto, la víctima logró salvar su vida al escapar rápidamente del lugar, a pesar de las heridas sufridas.

La salud de la víctima

Tras el ataque, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Heller y luego derivada al hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a las quemaduras sufridas en sus piernas.

El Ministerio Público Fiscal encuadró provisionalmente el comportamiento de E. D. S. en el delito de homicidio simple en grado de tentativa, agravado por la participación de una menor de edad, en calidad de autor.

El fiscal del caso planteó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por lo que pidió la prisión domiciliaria del acusado. “La protección de la víctima, de su integridad y disponibilidad como testigo, es esencial para el desarrollo del proceso judicial”, indicó el fiscal del caso.

En tanto, el juez de garantías, Juan Guaita, dio por formulados los cargos y dispuso las siguientes medidas: prisión domiciliaria, por un plazo de cuatro meses; y monitoreo electrónico. Además, se dispuso el uso de un dispositivo (tobillera). Hasta tanto se pueda efectivizar su colocación, se realizarán rondines policiales periódicos y sorpresivos.



También, determinó la prohibición de contacto. El imputado tiene estrictamente prohibido comunicarse con la víctima por cualquier medio, especialmente a través de redes sociales o medios electrónicos. El plazo para que la fiscalía concluya la investigación se fijó en cuatro meses.