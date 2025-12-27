Un patrullero policial y un automóvil Ford Ka protagonizaron este viernes por la tarde un choque que dejó daños materiales sobre la Ruta Nacional 7. El hecho se registró alrededor de las 18:05, en la mano Centenario–Neuquén, a la altura del acceso a la Colonia.

El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux, móvil JP 1803 de la Comisaría 20 del Parque Industrial, en la que viajaban dos efectivos policiales y una persona demorada, y a un Ford Ka conducido por un joven.

Según el relato del automovilista a Centenario Digital, el semáforo cambió a amarillo y, al reducir la marcha, fue impactado desde atrás por el patrullero.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron daños materiales, aunque los más importantes se registraron en el automóvil particular, cuya luneta trasera estalló a raíz del impacto. Pese a ello, no se registraron personas lesionadas y todos los ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar se realizaron los test de alcoholemia tanto al joven conductor como al efectivo policial que manejaba el móvil, los cuales arrojaron resultado negativo. El tránsito se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, pero cerca de las 18:40 se normalizó por completo.

Finalmente, los rodados fueron trasladados al destacamento policial del puente Centenario–Cinco Saltos. Para continuar con el traslado de la persona demorada debió intervenir otro patrullero.