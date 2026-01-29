Durante la madrugada del jueves 29 de enero, un fuerte incendio se desató en la fábrica de la empresa Otowil, ubicada en la calle Brandsen al 800, en el municipio bonaerense de San Fernando. El fuego comenzó tras una explosión ocurrida alrededor de la 1:30 de la mañana.

La deflagración alertó a los vecinos de la zona, quienes fueron sorprendidos por el estruendo en plena noche. Además, usuarios de la localidad vecina de Tigre indicaron que también escucharon la explosión desde su municipio.

Hasta el momento, no se precisaron las causas que originaron la explosión ni se informaron víctimas o daños materiales oficiales. El incendio fue controlado cerca de las 3:30 de la madrugada, aunque para entonces las llamas ya se habían extendido, afectando casas cercanas y el galpón de la empresa Sabores y Fragancias S.A.

Incendio en fábrica Otowil de San Fernando tras explosión

Otowil es una firma argentina con más de cinco décadas de trayectoria, especializada en productos de cosmética capilar. Su catálogo incluye tratamientos intensivos como ampollas y cremas, tinturas, alisados express sin formol y líneas de cuidado diario que se enfocan en la reparación, hidratación, color y brillo del cabello.

La marca se destaca por ofrecer calidad profesional a precios accesibles, tanto para el público general como para peluquerías. La empresa propietaria es Desarrollos Electrónicos Informáticos S.A., con domicilio en Uriarte 1899, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y actualmente se encuentra en trámite el registro DNDA.