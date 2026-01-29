La cantautora neuquina Erika Sofía fue una de las invitadas al programa Verano de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, donde compartió sus sensaciones, expectativas y detalles de su participación en el certamen Pre Confluencia 2026, instancia clave rumbo al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Durante la entrevista, la artista expresó la emoción y ansiedad que atraviesa en la recta final de los preparativos, ya que será la primera vez que presentará en vivo un show compuesto íntegramente por canciones propias. Si bien cuenta con una extensa trayectoria como cantante profesional y docente de canto, Sofía destacó que este momento marca un punto de inflexión en su carrera artística.

“Animarme a mostrar mis canciones al público neuquino es un mimo al corazón”, señaló, y agregó que vive esta etapa con mucha confianza, entusiasmo y dedicación, ensayando intensamente junto a su banda.

La propuesta musical de Erika se mueve entre el pop, soul y R&B, con un fuerte énfasis en las letras. Sus composiciones abordan principalmente el amor, el romance y también el desamor, con canciones que, según define la propia artista, buscan ser “un mimo al corazón”. En el programa interpretó uno de sus temas en formato acústico, dejando ver la sensibilidad y profundidad de su proyecto.

Erika se presentará el martes 3 de febrero, en la Isla 132, dentro del certamen Pre Confluencia, que comenzará a las 20 horas. Su banda será la encargada de cerrar la jornada cerca de las 22.30, con una formación integrada por músicos profesionales de la región.

Además, destacó la importancia del voto del público en esta instancia, valorando la posibilidad de que los espectadores puedan elegir a los artistas que representarán a Neuquén en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Finalmente, la cantautora invitó a la comunidad a acompañar no solo su proyecto, sino también el de los demás artistas locales que formarán parte del certamen, y recordó que se la puede encontrar en redes sociales como @soyerikaoficial, donde comparte avances de sus canciones y su proceso creativo.

Mira la entrevista completa: