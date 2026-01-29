Fuego en un área compleja del parque

Un incendio forestal mantuvo en alerta al Parque Nacional Lanín en las últimas horas. El foco se localizó en el sector Yeguadas, en una zona de acceso complicado, donde las tareas de combate demandaron un despliegue sostenido de brigadistas y medios aéreos.

El parte oficial informó que el incendio quedó contenido y que la superficie afectada se estimó en unas cuatro hectáreas. El origen del fuego todavía no fue determinado.

Trabajo intenso en tierra y desde el aire

Quince combatientes del Departamento ICE – Zona Centro y del Sistema Provincial de Manejo del Fuego trabajaron de manera continua desde el día anterior para frenar el avance de las llamas. Realizaron ataques directos sobre los sectores activos con herramientas manuales, motosierras y líneas de agua, con el objetivo de bajar la intensidad del fuego y consolidar el perímetro.

Las condiciones meteorológicas también influyeron en el operativo. Ante el pronóstico de formación de nubes de tormenta con posible actividad eléctrica, el Comando dispuso el repliegue preventivo del personal en terreno por razones de seguridad.

Un despliegue aéreo sostenido

Tras el retiro de las cuadrillas, los medios aéreos continuaron operando sobre el área afectada hasta las 16. Participaron un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con descargas de agua, un avión AT del mismo organismo, un avión Fire Boss del sistema provincial y un avión observador de la Administración de Parques Nacionales equipado con cámara de monitoreo 360°, destinado al seguimiento del comportamiento del incendio.

El Comando del Operativo estuvo integrado por 25 personas entre jefaturas, brigadistas, personal de comunicaciones, área técnica, logística y prensa del Parque Nacional Lanín, con apoyo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén y Protección Civil de Junín de los Andes.

Lago Tromen nuevamente habilitado

Con el foco bajo control y el operativo en etapa de vigilancia, las autoridades informaron que desde las 16 quedó habilitado el uso del lago Tromen. La reapertura se decidió una vez garantizadas las condiciones de seguridad en el área cercana al incendio.

El monitoreo de la zona continuará para evitar reactivaciones y evaluar la evolución del perímetro afectado.