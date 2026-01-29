La reconocida cantante Charo Bogarín se presentará este viernes 30 de enero en el Teatro El Arrimadero de la ciudad de Neuquén, en el marco de la gira patagónica de presentación de su cuarto álbum de estudio, Areté, tiempo verdadero.

En diálogo con el programa Verano de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, la artista compartió detalles del nuevo trabajo discográfico, una obra profundamente ligada a sus raíces y a las lenguas originarias. El álbum reúne nueve cantos en idiomas ancestrales, entre ellos guaraní, selk’nam, tehuelche y mapuzungun, además de composiciones en quechua y otras lenguas del continente.

“Areté significa tiempo verdadero en lengua guaraní, una lengua que corre por mi sangre como mujer indígena”, explicó Bogarín, quien definió esta gira como un recorrido simbólico y emocional por distintos territorios culturales. La presentación en Neuquén marcará el inicio del tramo patagónico del tour, que continuará por Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, además de algunas fechas en Chile.

El show no solo incluirá canciones del nuevo álbum, sino también un repaso por trabajos anteriores como El canto a Latinoamérica, el homenaje a Mercedes Sosa y sus exploraciones musicales que fusionan electrónica, folklore y cantos indígenas. Además, el disco Areté cuenta con una edición especial en vinilo de color, que estará disponible durante los conciertos.

Durante la entrevista, Bogarín destacó que este nuevo trabajo representa un regreso a sus raíces artísticas y culturales, y se vincula también con los 20 años de trayectoria del proyecto Tonolec, grupo que integró junto a Diego Pérez y que fue clave en la difusión de la fusión entre música electrónica y cantos originarios.

La artista invitó al público neuquino a participar de una experiencia que definió como “música sanadora, de encuentro y celebración”, y señaló que quedan pocas entradas disponibles para la función del viernes 30 de enero en El Arrimadero, sobre la calle Misiones 234, Neuquén.

Cuáles son las próximas fechas de La Charo:

La agenda de presentaciones de La Charo continuará este sábado 31 de enero en Casa Macacha, donde se presentará desde las 21 horas. El recorrido seguirá al día siguiente en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, con un nuevo concierto para el público de la comarca andina. Más adelante, la artista retomará la gira los días 7 y 8 de febrero, con presentaciones en Villa La Angostura y San Martín de los Andes, respectivamente, consolidando su paso por distintos escenarios de la región patagónica.

Mira la entrevista completa: