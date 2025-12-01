Venezuela e Irán consolidan alianza militar con fábrica de drones en una base aérea clave

En el marco de su creciente alianza con Irán, Venezuela avanza en la fabricación de drones militares propios. El proceso se desarrolla bajo la supervisión de técnicos iraníes en la base aérea El Libertador, una de las más emblemáticas y estratégicas del país, ubicada en el estado Aragua. Esta iniciativa forma parte de una evolución que posiciona al gobierno de Nicolás Maduro como productor de tecnología militar, lo que genera preocupación en varias cancillerías occidentales.

La cooperación entre Venezuela e Irán se remonta a los tiempos de Hugo Chávez, pero en los últimos años se ha profundizado en áreas sensibles como la industria bélica y la seguridad estratégica. En 2022, durante el desfile de independencia, se presentaron drones Mohajer-2 ensamblados localmente, renombrados como Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100), una muestra del salto tecnológico alcanzado con asistencia iraní.

Actualmente, Venezuela produce una variedad de vehículos aéreos no tripulados, entre ellos el Arpía 1 para vigilancia de fronteras, el Mohajer-6 con capacidad de ataque, y el Zamora V-1, un dron kamikaze basado en el Shahed-136. Todos estos dispositivos están alojados en los galpones del Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda, dentro de la base aérea El Libertador.

La base El Libertador, antes conocida como Palo Negro, es la mayor instalación aérea de Venezuela. Desde su creación en 1960, ha albergado numerosos sistemas de combate, transporte y entrenamiento. Además, cuenta con unidades de mantenimiento, electrónica, y defensa aérea, y es un pilar central para el desarrollo de la nueva industria militar del país. En 2020, se creó la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), vinculada a Conviasa y al Ministerio de Defensa, con el objetivo de diseñar y fabricar aeronaves y drones.

EANSA, controlada en un 80% por Conviasa y en un 20% por el Ministerio de Defensa, representa un modelo mixto de empresa estatal con fines militares. El respaldo oficial a esta industria sugiere que el objetivo principal no es científico, sino claramente defensivo y estratégico. Esta estructura le permite a Venezuela acceder a tecnología extranjera sin depender de proveedores tradicionales, evadiendo bloqueos o sanciones internacionales.

En 2025 comenzaron obras de ampliación en la base aérea, que sumarán 185 hectáreas. Las autoridades han señalado que se construirán instalaciones para la producción de drones de entrenamiento civil y militar, aunque expertos indican que se trata de un paso más hacia la autonomía en defensa. Para Irán, el acuerdo significa ganar presencia en el hemisferio occidental, mientras accede a recursos energéticos y minerales estratégicos venezolanos.

