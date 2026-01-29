La Municipalidad de Neuquén dio un nuevo paso en la obra de la avenida Mosconi con la apertura de sobres para un tramo central del proyecto. Cuatro empresas presentaron ofertas y el proceso continuará ahora con la evaluación técnica y económica para definir la adjudicación.

El llamado forma parte de la sexta etapa de la intervención y abarca el sector que se extiende desde los puentes carreteros Neuquén–Cipolletti hasta la calle Primeros Pobladores. Se trata de uno de los puntos más relevantes de la traza, tanto por su extensión como por la complejidad de la obra prevista.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, habló al respecto:

“Se presentó la empresa CN Sapag, Codam, Servipet y una UTE conformada por Omega y Arco. Ahora todo el equipo está trabajando en el análisis de la parte técnica, los antecedentes de cada una y, superada esa instancia, abriremos el sobre económico”, detalló.

Un sector estratégico de la obra

El funcionario adelantó que la adjudicación será en el corto plazo para que las tareas puedan comenzar rápidamente en uno de los sectores más extensos del plan integral.

“En breve se adjudicará el sector 4 de la obra, que es uno de los más extensos, para que comiencen los trabajos rápidamente. Además, estamos avanzando en el tramo 5 que ya están los pliegos pronto a aprobarse. Estamos avanzando muy firme con la nueva avenida de Mosconi”, señaló Nicola.

Ese tramo contempla dos carriles por sentido y una intervención en altura para ordenar cruces clave del sector oeste de la ciudad.

“Incluirá dos carriles de ida y vuelta que empalmarán en altura a través de un puente elevado para posibilitar que los cruces de las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo”, explicó.

Sobre las características técnicas, agregó: “Es un tramo más corto, de 700 metros de longitud, pero tiene un puente elevado y toda una arquitectura que hace que los puentes se enfoquen en una elevación y el resto de los carriles se distribuyen conectándose con el resto de la ciudad”.

Cambios pensados con frentistas y comerciantes

La intervención se desarrolla sobre la ex Ruta 22, uno de los ejes históricos de circulación urbana. Por eso, el municipio mantiene reuniones periódicas con vecinos y comerciantes para acompañar el avance de los trabajos y ajustar detalles operativos.

Entre las modificaciones incorporadas a partir de esos encuentros se sumó un carril de estacionamiento y la definición de horarios específicos para carga y descarga, además de pautas para el movimiento de equipos de gran porte. También se prevé que la empresa adjudicataria disponga de personal dedicado exclusivamente a la comunicación con frentistas durante toda la ejecución.

En cuanto a la circulación, el esquema prevé desvíos y ordenamientos parciales en determinados momentos, pero sin cortes totales, para sostener la conectividad mientras avanza una de las obras viales más importantes en desarrollo en la capital neuquina.