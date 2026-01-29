El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, calificó como “positivas” las reuniones con los gobernadores y dijo que el Ejecutivo de Javier Milei está al tanto de lo que sucede en el sur del país y que “está presente en los incendios”.



En declaraciones a la prensa, remarcó que “en las próximas horas”, junto con el Gabinete, resolverán el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), a causa de los incendios forestales que hace semanas afectan a una buena parte de la región patagónica de nuestro país.



Por otra parte, destacó la función de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a quien “personalmente acompañó” en el envío de brigadistas y de equipamiento de helicópteros hidrantes, al mismo tiempo en que remarcó que “se está trabajando” en todos los incendios, no sólo en los de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.



Con respecto a la Ley de Emergencia Ígnea destacó que esa solicitud ya la tiene el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se determinará en la mesa política que tendrán en las próximas horas, en la Casa Rosada.



Para finalizar, y al ser consultado por el proyecto de reforma laboral impulsado por La Libertad Avanza (LLA), Santilli se mostró “optimista” al respecto y consideró que “seguramente” se apruebe.



Vale recordar que Rolando Figueroa, luego del encuentro con Santilli en Villa la Angostura, mostró buena predisposición para acompañar a través de sus alfiles en el Congreso la iniciativa de reforma laboral, la cual se tratará en sesiones extraordinarias durante el mes entrante.

