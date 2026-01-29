A partir del martes 3 de febrero, se implementarán desvíos en el tránsito sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Añelo, como parte de una obra vial estratégica para la región. Los trabajos corresponden a la construcción de la rotonda de conexión entre la Ruta 7 y la nueva circunvalación de la localidad.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que las modificaciones en la circulación serán señalizadas y contarán con personal de obra en el lugar, aunque solicitaron a la comunidad transitar con extrema precaución, especialmente en horarios de mayor circulación.

La obra busca optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los puntos más transitados del corredor, debido al intenso flujo vehicular asociado a la actividad hidrocarburífera y al crecimiento sostenido de Añelo.

Ante el inicio de los trabajos, se recomienda a los conductores: circular a velocidad moderada, respetar la señalización transitoria, seguir las indicaciones del personal, anticipar maniobras y mantener distancia entre vehículos.

Las autoridades reiteraron el pedido de paciencia y colaboración durante el desarrollo de las obras, que forman parte de un plan integral para mejorar la infraestructura vial en una de las zonas más dinámicas de la provincia

Obras que mejoran la conectividad

Cabe recordar que el año pasado el gobernador Rolando Figueroa inauguró dos importantes obras de pavimentación que mejoran la conectividad vial de Añelo y contribuyen a descomprimir el tránsito sobre la Ruta 7, especialmente en la zona urbana.

Se trata de los trabajos realizados en Calle 01 y en la Subida de Los Patrias, proyectos ejecutados mediante un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el municipio y el sector privado.

“El camino que hemos elegido todos los neuquinos para poder crecer en conjunto es un claro ejemplo que estamos dando a todo el país”, destacó el mandatario provincial. Y agregó: “No nos quedamos en la queja, sino que tomamos los desafíos y nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos y brindarle soluciones a la ciudadanía”.