Estudiantes festejó en La Plata, pero el verdadero tercer tiempo se jugó en la sala de conferencias. Con el clima todavía espeso por una previa cargada de polémicas, Eduardo Domínguez tomó el micrófono y, fiel a su estilo, habló sin rodeos. Defendió a Santiago Ascacíbar, se mostró firme ante los cuestionamientos por Marcos Rojo y cerró la noche con una sentencia que hizo ruido: “Boca prácticamente no nos pateó al arco”.

El foco inicial estuvo puesto en Ascacíbar, silbado por parte del público tras su reciente pase al Xeneize. Domínguez eligió bancar a su excapitán y poner el tema en contexto. “El Ruso le dio mucho al club, dos veces fue vendido, dejó dinero y mucha gente se siente identificada con él”, explicó, antes de remarcar que la decisión del volante no fue improvisada. “Desde fin de año sentía que tenía que dar otro paso. No fue de un día para otro”, sostuvo.

El entrenador también dejó en claro que la salida del mediocampista fue un proceso que el club ya había asimilado. “Sabíamos que esto iba a pasar. Hoy el grupo ya está cerrado, llegaron refuerzos y tenemos más certezas para encarar el semestre”, señaló, destacando la reconstrucción del plantel y la respuesta del equipo dentro de la cancha.

El momento más tenso llegó cuando fue consultado por un eventual regreso de Marcos Rojo. La pregunta desató un cruce áspero con un periodista partidario y sacó a relucir el carácter del DT. “No me vengas a querer presionar”, disparó Domínguez, visiblemente molesto, antes de aclarar que ese tipo de decisiones exceden su rol. “El club está por encima del entrenador. Hay una postura institucional de abrirles las puertas a exjugadores”, explicó, marcando límites.

Ya con el partido como eje, Domínguez no se guardó nada en el análisis. Más allá del ajustado 2-1, fue contundente al evaluar al rival. “Boca prácticamente no nos pateó al arco”, lanzó, respaldando con palabras la solidez defensiva de su equipo y el plan que Estudiantes logró imponer en una noche caliente.

Otra vez, a base de trabajo, convicción y personalidad, Eduardo Domínguez dejó su sello. Ganó en la cancha, se plantó afuera y volvió a demostrar por qué es uno de los entrenadores más respetados del fútbol argentino. En La Plata, el Pincha festejó y su técnico habló como juega su equipo: sin especular.