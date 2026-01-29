Este jueves 29 de enero, a una semana del comienzo de la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén Capital, se completó la grilla de los dos escenarios, el Confluencia y el Limay. Los últimos artistas fueron anunciados por la Municipalidad neuquina.

El escenario Confluencia es el más grande del predio, donde se presentan los shows principales de artistas nacionales e internacionales. En esta ocasión pasará por allí Luck Ra, No Te Va A Gustar, Trueno, La Bersuit, Kapanga, Karina, entre otros.

Por otro lado, un poco más alejado se encuentra el escenario Limay, el cual está especialmente destinado a artistas locales, regionales y alternativos, que llegan a la zona o viven aquí.

Ya se confirmó quiénes son los convocados para presentarse este año en este escenario Limay. Día por día, los artistas que se suman a la masiva Fiesta Nacional:

Jueves 5:

18hs: Dúo Fuerza de Mujer

18.20: Luca Vila

18.50: Matias Napoli

19.30: Las Muertes Comunes

20.20: Sueño Eterno

21.20: Luis Sebastián

22: Jarilla

23: Alamos Plateados Orquesta

Viernes 6:

19.30: Groove Brothers

20.20: Far

21.10: Catalina Jaz

Sábado 7:

18: Niño Kamikaze

20: RD - J & Full Gang4

Domingo 8:

18.30: Ya Tu Sabes Ensamble

19.50: Dara Villar

21.30: Joaquín Martínez

22.15: Juan Manuel Parada Curbelo (payador)

22.30: Estefania Arias

23.20: Khanto

Sobre el evento

Cabe recordar que el ingreso a la fiesta es libre y gratuito. En caso de querer estar más cerca del escenario mayor, en el sector preferencial, se deben adquirir las entradas por Entrada Uno.

La Fiesta reúne música, emprendedores, shows, arte, espectáculos, comida y naturaleza, todo en la Isla 132 de Neuquén Capital.

Además de estos dos escenarios, este año también se suma el Escenario Energy Arena, que ofrecera música electrónica a cargo de referentes y DJs de la zona y alrededores.