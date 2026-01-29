Este jueves 29 de enero, a una semana del comienzo de la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén Capital, se completó la grilla de los dos escenarios, el Confluencia y el Limay. Los últimos artistas fueron anunciados por la Municipalidad neuquina.
El escenario Confluencia es el más grande del predio, donde se presentan los shows principales de artistas nacionales e internacionales. En esta ocasión pasará por allí Luck Ra, No Te Va A Gustar, Trueno, La Bersuit, Kapanga, Karina, entre otros.
Por otro lado, un poco más alejado se encuentra el escenario Limay, el cual está especialmente destinado a artistas locales, regionales y alternativos, que llegan a la zona o viven aquí.
Ya se confirmó quiénes son los convocados para presentarse este año en este escenario Limay. Día por día, los artistas que se suman a la masiva Fiesta Nacional:
Jueves 5:
-
18hs: Dúo Fuerza de Mujer
-
18.20: Luca Vila
-
18.50: Matias Napoli
-
19.30: Las Muertes Comunes
-
20.20: Sueño Eterno
-
21.20: Luis Sebastián
-
22: Jarilla
-
23: Alamos Plateados Orquesta
Viernes 6:
-
19.30: Groove Brothers
-
20.20: Far
-
21.10: Catalina Jaz
Sábado 7:
-
18: Niño Kamikaze
-
20: RD - J & Full Gang4
Domingo 8:
-
18.30: Ya Tu Sabes Ensamble
-
19.50: Dara Villar
-
21.30: Joaquín Martínez
-
22.15: Juan Manuel Parada Curbelo (payador)
-
22.30: Estefania Arias
-
23.20: Khanto
Sobre el evento
Cabe recordar que el ingreso a la fiesta es libre y gratuito. En caso de querer estar más cerca del escenario mayor, en el sector preferencial, se deben adquirir las entradas por Entrada Uno.
La Fiesta reúne música, emprendedores, shows, arte, espectáculos, comida y naturaleza, todo en la Isla 132 de Neuquén Capital.
Además de estos dos escenarios, este año también se suma el Escenario Energy Arena, que ofrecera música electrónica a cargo de referentes y DJs de la zona y alrededores.