Jueves 29 de Enero, Neuquén, Argentina
Falta una semana

Grilla completa: anunciaron las presentaciones del Escenario Limay en la Fiesta de la Confluencia

Estos conciertos se harán del 5 hasta el 8 de febrero, en el predio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, mientras se desarrollan los shows de los demás artistas anunciados.

Por Maite Arana

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 15:29
Niño Kamikaze, Joaquín Martínez y Catalina Jaz.

Este jueves 29 de enero, a una semana del comienzo de la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén Capital, se completó la grilla de los dos escenarios, el Confluencia y el Limay. Los últimos artistas fueron anunciados por la Municipalidad neuquina.

El escenario Confluencia es el más grande del predio, donde se presentan los shows principales de artistas nacionales e internacionales. En esta ocasión pasará por allí Luck Ra, No Te Va A Gustar, Trueno, La Bersuit, Kapanga, Karina, entre otros.

Por otro lado, un poco más alejado se encuentra el escenario Limay, el cual está especialmente destinado a artistas locales, regionales y alternativos, que llegan a la zona o viven aquí.

Ya se confirmó quiénes son los convocados para presentarse este año en este escenario Limay. Día por día, los artistas que se suman a la masiva Fiesta Nacional:

Jueves 5:

  • 18hs: Dúo Fuerza de Mujer

  • 18.20: Luca Vila

  • 18.50: Matias Napoli

  • 19.30: Las Muertes Comunes

  • 20.20: Sueño Eterno

  • 21.20: Luis Sebastián

  • 22: Jarilla

  • 23: Alamos Plateados Orquesta

Viernes 6:

  • 19.30: Groove Brothers

  • 20.20: Far

  • 21.10: Catalina Jaz

Sábado 7:

  • 18: Niño Kamikaze

  • 20: RD - J & Full Gang4

Domingo 8:

  • 18.30: Ya Tu Sabes Ensamble

  • 19.50: Dara Villar

  • 21.30: Joaquín Martínez

  • 22.15: Juan Manuel Parada Curbelo (payador)

  • 22.30: Estefania Arias

  • 23.20: Khanto

Sobre el evento

Cabe recordar que el ingreso a la fiesta es libre y gratuito. En caso de querer estar más cerca del escenario mayor, en el sector preferencial, se deben adquirir las entradas por Entrada Uno.

La Fiesta reúne música, emprendedores, shows, arte, espectáculos, comida y naturaleza, todo en la Isla 132 de Neuquén Capital.

Además de estos dos escenarios, este año también se suma el Escenario Energy Arena, que ofrecera música electrónica a cargo de referentes y DJs de la zona y alrededores.

