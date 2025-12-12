Durante la Feria de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto, en Santiago del Estero, la Dirección de Bromatología de la localidad intervino para destruir decenas de milanesas que contenían materiales no comestibles, como papel higiénico y cartón, en lugar de carne.

La Municipalidad de Loreto informó que el operativo tuvo lugar en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, donde se detectó un puesto de venta con nueve bultos de milanesas adulteradas, lo que representa un grave riesgo para la salud pública de los asistentes a la feria.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción y se notificó al Juez de Faltas Municipal, Nelson Coronel, quien ordenó medidas para proteger la salud pública. Entre ellas, se dispuso el desalojo definitivo del puesto de comidas, el retiro y la destrucción inmediata de los productos decomisados.

Además, el propietario del puesto fue sancionado administrativamente, quedando inhabilitado para participar en la feria y para abrir cualquier negocio en Loreto durante los próximos años, como medida preventiva y ejemplificadora para evitar futuros hechos similares.

Adulteran milanesas y sancionan al vendedor en Loreto

Esta intervención se enmarca en el compromiso de las autoridades locales para garantizar la seguridad alimentaria en eventos públicos y proteger a la comunidad de prácticas fraudulentas que ponen en riesgo la salud.