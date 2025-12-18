¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ESTE JUEVES

Rosario: gendarmes auxiliaron a una bebé que se estaba asfixiando

La menor, de un año y seis meses, fue asistida en la vía pública y trasladada a centros de salud. Permanece internada fuera de peligro.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 13:10
Un rápido y eficaz accionar de efectivos de Gendarmería Nacional permitió salvar la vida de una bebé que se encontraba en grave dificultad respiratoria en la ciudad de Rosario. Gracias a la intervención inmediata, la menor fue estabilizada y actualmente se encuentra internada fuera de peligro.

El episodio ocurrió días atrás, cuando una patrulla de Gendarmería realizaba recorridas preventivas y, al llegar a la intersección de Casilda y Liniers, advirtió a un grupo de vecinos que solicitaba ayuda de manera desesperada.

Al acercarse, los efectivos observaron a una mujer con una bebé de un año y seis meses en brazos, quien presentaba claros síntomas de asfixia. Sin perder tiempo, los agentes tomaron a la menor y comenzaron a practicar maniobras de desobstrucción de las vías aéreas.

A los pocos segundos, la intervención dio resultado y la bebé expulsó saliva, logrando normalizar su respiración, lo que permitió estabilizarla en el lugar.

Con la autorización de la madre, los gendarmes trasladaron a la niña al Hospital Carrasco, donde ingresó con diagnóstico de “paciente inestable con fiebre”. Allí, los profesionales recomendaron su derivación a un centro especializado en pediatría.

Posteriormente, la menor fue trasladada al Sanatorio de Niños, ubicado en la intersección de Córdoba y Alvear, donde quedó internada y fue derivada al Servicio de Neurología para la realización de estudios complementarios.

Tras permanecer varias horas en observación, los médicos confirmaron que la bebé evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro, siempre acompañada por su madre. El hecho destacó la importancia de la intervención inmediata y la capacitación en primeros auxilios, que resultó clave para evitar una tragedia.

