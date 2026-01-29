Un ataque a la madrugada que terminó con un hombre en terapia

Un grave episodio de violencia sacudió al barrio 7 de Mayo, en el oeste neuquino, durante la madrugada del domingo 25 de enero. Cerca de la 1:30, un hombre de 30 años sufrió heridas de arma blanca en el abdomen y debieron trasladarlo de urgencia.

Según confirmó a MEJO INFORMADO el comisario Agustín Galeano, a cargo de la Comisaría 18, “había un herido de arma blanca en el abdomen, que fue trasladado por su familia al hospital Héller, y el presunto autor de las lesiones fue demorado, y luego recuperó la libertad”, aclaró.

Por la gravedad de las lesiones, el paciente primero ingresó al hospital Heller y luego lo derivaron en código rojo al hospital Castro Rendón, donde permanece internado bajo atención médica.

La investigación avanzó y la fiscalía pidió nuevas medidas

Con el correr de las horas, la causa tomó otro rumbo judicial. Desde la fiscalía solicitaron ubicar nuevamente al sospechoso para reformular la acusación.

“Por las lesiones que sufrió el masculino, hubo pedido de fiscalía para ubicar a la persona que había estado demorada para formalizarle cargos. Se lo ubico en su domicilio y se puso a disposición de fiscalía. Se le formularon los cargos”, explicó.

En paralelo, la Justicia ordenó un allanamiento urgente en la vivienda del presunto agresor para buscar elementos vinculados al ataque.

Lo que buscaban por el apuñalamiento… y lo que terminaron encontrando

El procedimiento se concretó este miércoles y tuvo resultados positivos para la causa por lesiones. En la vivienda, los investigadores hallaron objetos que podrían estar directamente relacionados con el hecho violento.

“Buscábamos indicios relacionados a las lesiones: ropa con marchas de sangre y elementos que pudiera haber usado”, explicó el comisario.

Durante la diligencia, la Policía secuestró un cuchillo y una piedra con manchas que serán sometidas a pericias, además de otros elementos de interés criminalístico. Además, entrevistaron a testigos del hecho.

Plantas de marihuana en la casa del acusado

El operativo dio un giro inesperado cuando, en medio de la búsqueda de pruebas por el ataque, los efectivos encontraron una plantación de cannabis.

“En el lugar se ubican, además, elementos de interés por lesiones, pero, también había 27 plantas de 40 cm de ancho y 3 metros de alto de cannabis sativa”, precisó Galeano.

Ante esa situación, intervino el Departamento Antinarcóticos, que aplicó el protocolo correspondiente y secuestró las plantas. A partir de ese hallazgo, se inició una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes.

Dos causas abiertas y una víctima que sigue internada

La investigación ahora avanza en dos frentes judiciales: el ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido y la causa por la tenencia de plantas de marihuana en el domicilio del acusado.

Mientras la fiscalía reúne pruebas y define los próximos pasos procesales, la víctima continúa internada en el hospital Castro Rendón, donde permanece bajo seguimiento médico por la complejidad de las heridas sufridas.