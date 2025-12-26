Un impacto que volvió a paralizar la Ruta 7

La Ruta 7 de Neuquén fue escenario de un nuevo choque este viernes 26 de diciembre, minutos después de las 7 de la mañana. El siniestro ocurrió a la altura del expeaje, en cercanías de Centenario, y provocó complicaciones en el tránsito en uno de los horarios más sensibles del día.

El hecho se produjo cuando dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, desde Neuquén hacia Centenario, terminaron involucrados en una colisión que obligó a extremar precauciones a quienes transitaban por la zona.

Cómo fue el choque y qué vehículos estuvieron involucrados

Según la información aportada por el Móvil de la AM550, el impacto fue protagonizado por un Volkswagen Gol, conducido por una mujer, y un minibus perteneciente a una empresa petrolera.

Desde el móvil de AM550, el periodista Juan Andrés explicó el mecanismo del siniestro:

“Fue un choque en cadena por inercia, el vehículo más grande frenó, y el Gol terminó impactándolo, y se le rompió un poco la trompa. Los dos iban en el mismo sentido, desde Neuquén a Centenario, y chocaron a unos 5 kilómetros de la rotonda de la Cerámica. Fue una frenada de golpe”, detalló.

Heridos leves y una escena de tensión en plena hora pico

En cuanto al estado de salud de las personas involucradas, se informó que no hubo heridos de gravedad. Presentaron algunos golpes y cortes, pero ninguno requirió traslados de urgencia.

Las autoridades retiraron el vehículo de la cinta asfáltica, y la conductora del Volkswagen Gol permaneció en el lugar acompañada por un familiar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control, en un contexto de tensión y preocupación por la circulación constante de vehículos.

Tránsito complicado y operativo en la zona

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos y personal de Tránsito, que ordenaron la circulación y realizaron las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo el choque.

Durante varios minutos, el tránsito se vio afectado y se pidió circular con extrema precaución. Una vez retirado el vehículo de la cinta asfáltica, la circulación comenzó a normalizarse.

Una advertencia que vuelve a encender alarmas

El siniestro volvió a poner el foco en un tramo de la Ruta 7 donde las frenadas repentinas, la velocidad y la alta circulación se repiten a diario. En una mañana marcada por el regreso a la rutina, el choque dejó enojo e indignación entre quienes transitan a diario por una de las rutas más utilizadas de la región.