La Patagonia vuelve a arder y la preocupación crece. Chubut y Río Negro lograron controlar tres de los cinco incendios forestales que golpean distintos puntos de la región, pero todavía hay dos focos activos que mantienen en vilo a brigadistas, autoridades y vecinos. Así lo confirmó el gobernador Ignacio Torres, quien habló sin rodeos y puso el acento en un dato alarmante: hubo incendios provocados.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario confirmó que dos de los cinco focos fueron iniciados de manera intencional y que ya interviene la Justicia. “Dos de los incendios fueron provocados y están en manos de la fiscalía”, aseguró Torres, al tiempo que confirmó que la investigación está a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer.

El caso más grave es el de Puerto Patriada. Torres fue contundente al describirlo como “extremadamente peligroso”. El fuego se inició en un punto estratégico y en un horario crítico, con alta presencia de turistas y familias. Según detalló, la Justicia ya determinó que el incendio fue intencional y que se habría utilizado material acelerante. Un dato que estremece y abre un escenario judicial pesado.

Mientras avanza la investigación, el combate contra las llamas no se detiene. El operativo desplegado es de gran magnitud: cinco aviones hidrantes, un helicóptero, un avión de refuerzo, más de 180 combatientes en terreno, alrededor de 100 personas afectadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de Vialidad trabajando contrarreloj.

La situación foco por foco muestra un escenario desigual. En El Hoyo – Puerto Patriada, el incendio sigue activo y ya arrasó más de 1.800 hectáreas. Hay al menos 10 viviendas comprometidas, con familias que debieron ser reubicadas. Si bien no hay evacuados en El Hoyo, sí se dispusieron evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén. La amenaza sigue latente y el monitoreo es permanente.

En Cholila, el incendio fue controlado al 100% y no hubo evacuados. Sin embargo, también se trató de un foco intencional y la investigación judicial continúa. En El Turbio, el fuego está contenido, sin riesgo para poblaciones cercanas, mientras que en Lago Engaño el incendio fue controlado y no se registran focos activos.

El panorama más delicado, junto a Puerto Patriada, se vive en el Parque Nacional Los Alerces. Allí el incendio sigue activo y avanza con intensidad en la zona del Lago Menéndez, desplazándose hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y la intervención de equipos provinciales y nacionales. Las autoridades admiten que las condiciones no permiten prever una baja del fuego en lo inmediato.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el operativo seguirá activo y bajo vigilancia constante, especialmente en los focos que continúan fuera de control. En paralelo, la Justicia avanza para determinar responsabilidades en los incendios provocados, mientras la Patagonia enfrenta uno de los escenarios más críticos del verano.